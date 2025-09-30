El impacto de las lluvias en Sanidad: 1.100 sanitarios no acuden a trabajar y 17 consultorios inoperativos El conseller Marciano Gómez asegura que todos los Puntos de Atención Sanitaria han garantizado la atención al paciente

Gonzalo Bosch Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 02:15

La alerta roja por lluvias que protagoniza este lunes 29 de septiembre en la Comunitat afecta de manera muy diversa a los distintos sectores de actividad en la región. En Educación, colegios cerrados. En transporte, retrasos y cancelaciones en la red ferroviaria. Y en Sanidad, hasta 1.100 efectivos del personal sanitario no han acudido a su puesto de trabajo y hasta 17 consultorios auxiliares no presentan servicio durante la jornada de hoy.

Así lo ha desvelado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras la reunión extraordinaria del Consell en el Palau de la Generalitat. El responsable de la cartera sanitaria ha asegurado que este domingo se envió a más de 4 millones de personas un mensaje donde se animaba a no acudir a las citas médicas con la confirmación que serían reprogamadas. A este respecto, el conseller ha indicado que hasta el martes a última hora no se sabrá con exactitud cuántas citas se han cambiado y a qué fechas podrán hacerlo.

Además, Marciano Gómez ha indicado que el servicio farmacéutico está garantizado. Por parte del personal sanitario, ha habido 1130 profesionales que no han acudido a su puesto de trabajo tras las recomendaciones de la propia Generalitat. Por provincias, 800 de estos profesionales son de Valencia: «Como ejemplo, en la Fe han faltado hoy 200 profesionales». En Castellón han sido 300 profesionales, mientras en Alicante han sido 30, todos ellos trabajadores en Denia y que viven en Valencia, por lo que no han podido desplazarse.

En cuanto a las infraestructuras, el temporal ha impedido abrir hasta 17 consultorios auxiliares. «La actividad en general casi no se ha visto afectada. En algunos de estos centros son de mono puesto y el facultativo no ha podido ir, mientras en otros se han detectado goteras», ha explicado el conseller, por lo que impedían prestar una atención de calidad. Todo el mecanismo de transportes sanitarios funciona con normalidad, tal y como también ha confirmado el conseller.

Además, el conseller insistía que todos los puestos de atención oncológica y de urgencias, bien en Puestos de Atención Continuada (PAC) o bien en Puestos de Atención Sanitaria (PAS) está garantizada.

