Ikea abre su parking superior para que los vecinos de la zona cero puedan resguardar sus coches en altura La firma sueca mantiene la tienda cerrada, pero permite aparcar en sus instalaciones ante el temor a posibles desbordamientos

Ikea ha vuelto a convertirse en un refugio improvisado para los vecinos y trabajadores de la zona industrial de Alfafar. Ante la amenaza de fuertes lluvias y posibles desbordamientos en la provincia de Valencia, la firma sueca ha puesto a disposición de sus clientes y proveedores su parking superior con el propósito de resguardar los vehículos, en muchos casos recién comprados, en una zona alta hasta la que no podría llegar el agua en caso de inundación.

La compañía tomó la decisión este domingo por la noche, después de percibir cierto pánico entre la población de la zona afectada por la riada del pasado 29 de octubre, que comenzó a movilizar sus coches para tratar de aparcarlos en altura. En principio, Ikea pretendía abrir su aparcamiento superior únicamente para trabajadores y colaboradores de la propia firma. Finalmente, la compañía tomó la decisión de facilitar el aparcamiento en sus instalaciones a todo aquel que lo necesitase.

La tienda de Alfafar permanece cerrada este lunes ante la alerta roja como medida de prevención y con la intención de proteger la seguridad de empleados y clientes. De modo que la mercantil originaria de Suecia ha abierto su zona de aparcamiento exclusivamente para evitar posibles destrozos en vehículos, como los que se produjeron el año pasado en la zona cero de la dana.

Cabe recordar que en las horas posteriores a la tragedia del 29-O, el establecimiento se convirtió en un lugar de acogida para muchos de los trabajadores que se encontraban en los polígonos industriales cercanos. De hecho, el denominado 'modelo Ikea' -construir en altura para reducir las opciones de sufrir una inundación en sus instalaciones- fue imitado por la propia Generalitat para levantar el nuevo puesto de mando de la FGV.

Asimismo, el gigante sueco también puso parte de su tienda a disposición de nueve negocios arrasados por la riada para que pudieran relanzar su actividad en las propias instalaciones de Alfafar.