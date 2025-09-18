Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ignacio de Loyola Torán y Vicenta Rodríguez, secretario autonómico y presidenta de ESCACV. LP

Ignacio de Loyola Torán, nuevo secretario autonómico de Escuelas Católicas

La patronal de centros concertados modifica su estructura directiva, que volverá a estar presidida por Vicenta Rodríguez

Redacción

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:17

La patronal Escuelas Católicas de la Comunitat (ESCACV), que representa a cerca de 300 colegios concertados valencianos, ha modificado su estructura directiva con el nombramiento ... de Ignacio de Loyola Torán como nuevo secretario autonómico. Además, su antecesora en el cargo, Vicenta Rodríguez, pasa a la presidencia de la entidad.

