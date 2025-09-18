Ignacio de Loyola Torán, nuevo secretario autonómico de Escuelas Católicas

La patronal Escuelas Católicas de la Comunitat (ESCACV), que representa a cerca de 300 colegios concertados valencianos, ha modificado su estructura directiva con el nombramiento ... de Ignacio de Loyola Torán como nuevo secretario autonómico. Además, su antecesora en el cargo, Vicenta Rodríguez, pasa a la presidencia de la entidad.

El nuevo secretario autonómico es miembro de la junta provincial de ESCACV desde hace ocho años. Ha sido director pedagógico y titular de distintos colegios de las Salesianas en la provincia de Valencia, forma parte de la comisión nacional de escuelas salesianas y es miembro del equipo de marca y comunicación de los colegios de la Inspectoría de las Hijas de María Auxiliadora.

Según explica la organización a través de un comunicado, «estos movimientos refuerzan el compromiso de Escuelas Católicas con la educación de calidad, inclusiva y basada en valores del humanismo cristiano y suponen un impulso estratégico a la marca ESCACV».

Por su parte, el nuevo secretario autonómico, Ignacio de Loyola Torán, asegura que acepta el reto «con el compromiso de consolidar el papel de Escuelas Católicas como voz representativa de casi tres centenares de centros y sus familias». «Asumo este servicio con ilusión y compromiso. Nuestro reto es seguir ofreciendo a la sociedad valenciana una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también ayuda a descubrir sentido, valores y esperanza. Queremos seguir siendo una voz reconocida que anuncie el Evangelio en la escuela y que, con creatividad y fidelidad, responda a las necesidades de nuestros alumnos y familias», ha señalado.