Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
Emilio Argüeso, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

El ICAV también respalda al abogado de Argüeso en la dana: «Las expresiones de la jueza causan descrédito a la actuación del letrado»

El representante legal del exsecretario autonómico logra el amparo de la institución colegial ante la apertura de una pieza para sancionarle

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Una de las derivadas de la investigación de la dana es el persistente enfrentamiento entre el letrado José María Bueno, representante de los intereses de ... Emilio Argüeso, y la jueza instructora. La feroz disputa, al margen ya de los diferentes análisis e interpretaciones de la tragedia, ha derivado en la apertura de un procedimiento para aclarar si la actuación del abogado merece una sanción.

