La huelga de médicos de este viernes pone en alerta la asistencia en la Comunitat

Las reivindicaciones de los médicos con el Ministerio de Sanidad sobre sus condiciones laborales no han llegado a ningún acuerdo y desembocan este viernes en ... una huelga convocada por el Sindicato Médico en toda España. Y esto afecta, lógicamente, también a la Comunitat. Los facultativos están llamados a parar sus funciones en señal de protesta tanto en los centros de salud como en los hospitales valencianos, lo que puede comprometer la asistencia a los pacientes.

Esto puede suponer un considerable aumento de la espera en los centros sanitarios por la ausencia de algunos médicos o la cancelación de algunas citas y operaciones que estuvieran programadas y no sean urgentes, si no se dispone del personal facultativo suficiente. Cabe destacar que la huelga sólo es de médicos, no afecta al resto del personal sanitario.

Además de los paros en los centros, también habrá una concentración en la Delegación de Gobierno de Valencia a las 12:30 horas, en la plaza del Temple, con el lema 'No al nuevo borrador del Estatuto Marco', convocada por CESM-CV. Argumentan que la sanidad pública «lleva décadas sostenida por el esfuerzo desproporcionado de los facultativos», dicen los convocantes.

Entre las principales reivindicaciones de este sindicato, que representa a buena parte de los médicos, está que no se lleve a cabo la jornada laboral de 7 a 22 horas, sin restricciones ni compensación. También piden que se elimine de este borrador la mala retribución de las guardias, que provocan semanas de hasta 70 horas de trabajo y que no se regulen las guardias localizadas. Según critican, el borrador de Sanidad contempla la posibilidad de un incremento adicional de jornada de hasta 150 horas anuales y no se fija cuantía mínima para la hora extra sobre la jornada ordinaria.

Además, otra de sus quejas es que el ministerio propone que el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas puede ser anulado por cuestiones organizativas y que pueden anularse los derechos de conciliación familiar, reducciones de jornada o descansos ante las necesidades y la capacidad de organización de la dirección. Es decir, según CESM «se anteponen las necesidades asistenciales a la protección de la salud del facultativo y sus derechos laborales», lamentan.

Este sindicato propone que la categoría de médico sea superior a la de un enfermero (ya que el borrador propuesto las iguala) y censura que el ministerio no contemple que las guardias no computen de cara a la jubilación. También critica que se establezca como incompatible que un jefe de servicio puede trabajar a la vez en la sanidad privada y que exija a los MIR que durante sus primeros cinco años sólo puedan trabajar en la pública. Reclaman un estatuto propio de médicos y una regulación horaria de 35 horas semanales, con descansos tras la guardia y que se les considere como profesión de riesgo, entre otras reivindicaciones.