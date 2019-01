La huelga de limpieza en los institutos se mantiene pese a las nuevas promesas de pago de la empresa Manuel Molines Las profesionales desconfían tras los reiterados incumplimientos y alertan de que hay afectadas que tiene que pedir dinero para hacer la compra J. BATISTA VALENCIA Jueves, 31 enero 2019, 22:14

Las trabajadoras de la limpieza de 85 institutos de la Comunitat se concentraron el jueves por la mañana en la sede de la Conselleria de Educación en una nueva protesta organizada para denunciar el impago de sus salarios por parte de la empresa concesionaria, que en 2016 se quedó con el contrato para prestar el servicio en las citadas escuelas.

A la manifestación también acudieron profesionales de otra empresa que se encarga de las sedes de otras administraciones. Ambas entidades, Limpiezas Raspeig y Netalia (que comparten razón social y gestores), les adeudan, en la mayoría de los casos, la nómina de diciembre y la extra de Navidad, además de otras cuantías derivadas de los finiquitos de verano (son fijas discontinuas) y por otros conceptos de la última actualización del convenio. Las trabajadoras denuncian que los atrasos han sido la tónica general en los últimos años, y que lo mismo ha sucedido en otras autonomías donde estas empresas disponen de concursos vigentes.

Ante la situación, los sindicatos UGT PV y CC. OO. PV han convocado una huelga para el 18 de febrero, y pese a la nueva promesa de pago de la deuda por parte de las empresas, el paro, de momento, se mantiene. Sobre todo por la desconfianza que muestran las afectadas, cansadas ya de escuchar compromisos, en las semanas previas, que no se han materializado. «La empresa, para mi, tiene la misma credibilidad que la conselleria, ninguna. No me creo que digan que no pueden hacer nada para quitarle el contrato. A nosotras por tres faltas te abren un expediente y puedes acabar en la calle, pero a esta gente, que no paga, ¿no la pueden tirar?», se preguntaba Maca, una de las asistentes a la concentración. En su caso se considera relativamente afortunada, pues pueden ir apañándose en casa gracias a la nómina de su marido. «Pero ya no se puede estirar más el chicle», ejemplifica.

Otras situaciones son más dramáticas. «Tenemos compañeras que se encuentran ya al límite, que han tenido que pedir dinero a la familia para poder comer, para pagar el agua y para desplazarse para ir a trabajar», añade Vicenta Bru, que es delegada de UGT. No se puede olvidar que estas profesionales siguen asistiendo a sus puestos de trabajo pese a que no perciben sus nóminas.

En la concentración también participó un trabajador de la empresa, que prefirió no identificarse, en cuyo hogar no entra ingreso alguno. «Vamos tirando con los pocos ahorros que tenemos, pero nos vamos a ver obligados a pedir un préstamo», señala.

Mientras se prolongaba la concentración dos responsables de los sindicatos se reunieron con el subsecretario de la conselleria, José Villar. Tal y como explicaron tras el encuentro a las asistentes a la protesta, el alto cargo les informó de que la empresa le había garantizado que desde el mismo jueves por la mañana se iban a abonar los retrasos correspondientes a 2018, pues ya estaba el dinero disponible, y que la semana que viene se pagaría la nómina de enero. El anuncio ha sido recibido con algo más que desconfianza por parte de las concentradas. De hecho, de momento no se plantea la suspensión de la huelga.

Según ha explicado María José Cervera, responsable del sector de Limpieza y Seguridad de UGT PV, la conselleria les ha pedido que hagan un seguimiento de la situación durante los próximos días y meses, y que si se produce algún incumplimiento en los compromisos de pago o nuevos retrasos de las siguientes nóminas, se lo hagan saber. Cervera ha señalado, sobre una posible desconvocatoria de la huelga en las próximas semanas, que la decisión última dependerá siempre de las trabajadoras. Cabe recordar que los contratos en los institutos caducan en agosto, si bien la conselleria tiene la posibilidad de prorrogarlos.