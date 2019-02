El Hospital General no asumirá a los técnicos de las resonancias de Eresa El comité de empresa alerta del riesgo de incorporar a personal sin experiencia y la plantilla acudirá a los tribunales D. G. Miércoles, 27 febrero 2019, 00:04

valencia. «Los teléfonos están que arden». Así resumieron ayer desde el comité de empresa de Eresa la situación de intranquilidad que ha comenzado a extenderse entre los profesionales que llevan a cabo las resonancias magnéticas en buena parte de los hospitales públicos bajo la fórmula de la concesión a la UTE Erescanner Salud, después de conocer que en el Hospital General de Valencia no se va a subrogar a estos profesionales.

En concreto, a partir del próximo viernes, los primeros siete especialistas de este centro sanitario tendrán que abandonar sus puestos de trabajo después de ser informados de que, finalmente, los profesionales de este hospital no serán subrogados. Los motivos alegados por la dirección del centro son que no tiene lugar una sucesión de empresas, puesto que el centro no asume la actual maquinaria. En su lugar llegarán resonancias nuevas donadas por la Fundación Amancio Ortega.

Los representantes de los trabajadores denuncian la situación porque en un primer momento se les garantizó que continuarían en sus puestos, decisión que ahora ha cambiado. Por tanto, si la Conselleria de Sanidad no interviene y modifica la decisión del hospital, en total serán 25 los especialistas que tendrán que abandonar sus trabajos en los próximos cuatro meses. Y se verán obligados a acudir a los tribunales para ser readmitidos.

Desde el comité valoran que se trata de personal con más de 15 años de experiencia (algunos, incluso, con 30 años de desempeño de estas funciones) y que, frente a ello, se van a incorporar titulados de la bolsa de Sanidad que carecen de ese bagaje profesional. Por tanto, estos representantes alertan del peligro de que «se prioricen los titulares de la reversión frente a las necesidades del paciente y el plan de reducir las listas de espera», como apuntó Joaquín Bosch, presidente del comité.

Además, temen que la decisión del General siente un precedente y se pueda extender al resto de hospitales públicos.