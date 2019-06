Dos horas para ganarse el futuro Una de las salas de examen, ayer, en el IES Misericordia de Valencia. / jesús signes Los sindicatos critican el retraso de los tribunales en tener los listados actualizados de aspirantes y el intenso calor en algunas aulas | Veinte mil docentes acuden a las oposiciones de Secundaria, FP y Escuelas de Idiomas ISABEL DOMINGO VALENCIA. Jueves, 27 junio 2019, 01:03

Veinte mil personas, 4.636 plazas, 58 especialidades, 75 temas, dos horas de plazo de entrega... Son algunas de las cifras que enmarcan las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación para profesorado de Secundaria, FP, Escuelas de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño, que arrancaron ayer con la primera de las pruebas.

Una convocatoria que emuló al clásico Sorteo de Navidad, con los miles de opositores rezando para que saliera su número, esto es, alguno de los temas que mejor habían estudiado. Un bombo pequeño -similar al de los bingos de mesa- fue el encargado de repartir suerte en forma de cinco temas, a elegir uno de ellos para su desarrollo por escrito a lo largo de dos horas. Para hoy quedará la parte práctica de la primera prueba.

Citados a las diez de la mañana, en algunos centros -como el IES Misericordia de Valencia- el examen no comenzó hasta las 11.15 horas tras el llamamiento de los opositores, la explicación del desarrollo de la prueba y el sorteo. En el caso de los aspirantes a Biología, hubo que elegir entre tres temas de Geología, uno de Taxonomía y otro de Seguridad en el Laboratorio.

Los candidatos se enfrentan hoy a la parte práctica de la primera prueba del examen

Detrás de ese retraso en la hora de inicio figuró, por ejemplo, que muchos de los tribunales no contarán con los listados actualizados de los opositores o que llegaran a falta de unos minutos para empezar las pruebas, según las denuncias realizadas por los sindicatos CSIF y STEPV. Según este último, la conselleria no había cruzado correctamente los datos de las personas que estaban pendientes de la capacitación en valenciano -y que sí habían superado la prueba de mayo-, lo que provocó que algunas personas no figuraran en las listas aunque los tribunales les permitieron hacer la prueba.

Sin embargo, para muchos de los aspirantes, el principal problema al que se enfrentaron fue «la amplitud de temas. Es inabarcable», aseguraba Lucía, que abandonó la prueba apenas transcurridos veinte minutos. «No he tenido suerte. No llevaba bien preparados las materias que han salido en el sorteo», dijo.

«Mal, muy mal. No he podido hacer el desarrollo como quería. Espero que la práctica vaya mejor», comentaba Sergio, otro de los aspirantes a una de las plazas de profesor de Biología. En su caso, ha compaginado trabajo y estudios.

Idéntica situación la de Jordi, de 31 años, que vivió ayer su cuarta oposición (tres en Valencia y una en Barcelona) y que trabaja como interino en un colegio público. «Uff, me ha ido mal», reconocía tras ser preguntado. «No tenía controlados los temas. Esto es como una lotería. El año que viene volveré a intentarlo», en referencia a la convocatoria similar que habrá en 2020.

Para María era su primera prueba. «He venido a ver cómo es el examen porque no lo llevo bien preparado», confesaba. Muy cerca, Lucas, de 33 años, que ya lleva dos oposiciones a cuestas, pues se presentó hace unos años a la de auxiliar administrativo. «Bien, creo que bien. Son muchos temas para estudiar, estás nervioso, mañana otra prueba... Pero creo que conseguiré plaza», contaba con optimismo mientras se apresuraba a llamar su madre.

La imagen de los aspirantes con el teléfono en mano o resoplando por el calor fue una constante a la salida del examen. De hecho, CSIF alertó de las altas temperaturas en muchas aulas (hasta 35 grados en centros de Alicante). Otras incidencias fueron un fallo de internet en Abastos, el retraso de varias personas por una retención en Elche o que la mayoría de enunciados estuviesen en castellano, según el STEPV.