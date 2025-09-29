Una historia de fortaleza y compromiso entre empresas del sector musical

En el undécimo mes desde la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, Alhambra Guitarras (Muro ... de Alcoy) e Hidrau (Algemesí) conmemoran una historia de solidaridad y colaboración que ha fortalecido a dos pilares icónicos de la industria musical valenciana.

El 29 de octubre del pasado 2024, la dana causó estragos en las instalaciones de Hidrau en Algemesí, poniendo en riesgo el futuro de una compañía con 50 años de trayectoria en la fabricación de banquetas de piano. Ante esta adversidad, Alhambra Guitarras, en un gesto de apoyo mutuo y compromiso con el tejido empresarial local, ofreció a Hidrau sus recursos productivos.

Alhambra cedió y adaptó su maquinaria para que Hidrau pudiera reanudar su producción de forma inmediata. Esta rápida acción colaborativa fue crucial, permitiendo a Hidrau asegurar sus ventas, mantener su plantilla y garantizar la continuidad de su legado justo cuando se aproximaba la celebración de su 50 aniversario en 2025.

AHORA ANTES La nave de la empresa Hidrau, antes y ahora. LP

La decisión de hacer pública esta colaboración justo ahora, 29 de septiembre, coincidiendo con los 11 meses de la dana, simboliza la fuerza de esta unión. El concepto 1+1 (11 meses) representa la suma de esfuerzos y la sinergia entre dos marcas que juntas se convierten en centenarias: Alhambra Guitarras, celebrando su 60 aniversario como referente mundial en la construcción de guitarras e Hidrau, que festeja sus 50 años de historia, también, como referente mundial en la fabricación de banquetas de piano.

«En Alhambra siempre hemos creído que el valor de una industria reside en su gente y en su capacidad para apoyarse mutuamente. La música nos une, pero la adversidad nos hizo más fuertes,» afirma Valerià Torregrosa, director general de Alhambra Guitarras. «Ver cómo nuestras máquinas contribuían a mantener vivo el legado de Hidrau fue la mejor prueba de que, incluso ante una dana, la resiliencia es imbatible. Esta colaboración es un modelo de cómo la industria musical debe operar», señala Torregrosa.

Esta historia de apoyo mutuo no solo ha evitado la interrupción de la producción de Hidrau, sino que también ha demostrado la ética de trabajo y el compromiso de la industria valenciana por mantener viva la fabricación de banquetas de piano de alta calidad. «En los momentos más difíciles tras la dana, Alhambra Guitarras nos tendió la mano sin dudarlo. Gracias a su generosidad, pudimos reactivar nuestra producción antes de lo esperado. Siempre estaremos agradecidos por ese gesto de solidaridad tan valioso», apunta Raúl Romera, Managing Director de Hidrau.