Guía para una admisión escolar sin sobresaltos

La admisión de alumnos para el próximo curso empezará el 6 de mayo, con la presentación de solicitudes para conseguir una plaza en Infantil y ... Primaria. Será la segunda con las reglas establecidas por el equipo de José Antonio Rovira. Y pese a la continuidad se aplicarán algunas novedades a tener en cuenta que tienen que ver, sobre todo, con la lengua de enseñanza. Además, conocer los detalles del proceso ayuda. Si no a afinar la elección al menos a no cometer errores y evitar sobresaltos en una de las decisiones más importantes para las familias. Por ejemplo, qué supone el distrito único, hasta dónde llegan los puntos por la renta o cómo se deshacen situaciones de empate.

Aunque siempre hay que aprovechar las jornadas de puertas abiertas o solicitar visitas en los centros que interesen, se puede recopilar bastante información desde casa. La Guía de Centros Docentes de la Generalitat da información sintética sobre de los niveles ofertados, centros de adscripción (dónde se continuarán los estudios, si es otra escuela), servicios y tipo de jornada (continua o partida). También recoge el peso de las lenguas de enseñanza, pero hay que tener cuidado. Es el vigente para este curso, y habrá cambios de cara al siguiente.

Además, en el apartado específico del proceso, alojado en la web de la conselleria, también se pueden consultar los criterios elegidos, si los hay, para conseguir el punto de libre designación. Por no hablar de las páginas propias de los colegios, que suelen incluir documentación de interés, como puede ser el proyecto educativo.

Ámbito geográfico Las zonas limítrofes

Con el distrito único se ganan opciones de entrar en cualquier centro del municipio en el que se reside, pues en caso de baremación se consiguen diez puntos, el máximo posible por el criterio de proximidad. Además, el decreto de admisión establece como áreas limítrofes las zonas geográficas colindantes, que son las localidades que tocan con el término municipal. En este caso se consiguen cinco, y es una opción a tener en cuenta si se quiere optar por escolarizar al hijo en otra población. Aunque es una desventaja respecto a los empadronados, no se puede desdeñar, y más si concurren otras circunstancias que también cuentan y no son tan genéricas como la proximidad. Como la condición de familia numerosa o monoparental (entre cinco y siete puntos), las situaciones de discapacidad (de tres a siete) o la renta, que da entre cuatro y siete. Es decir, se puede diluir, anular o incluso dar la vuelta a la citada desventaja. En el caso de grandes ciudades, esta opción es amplia. Por ejemplo Valencia linda con otros 17 municipios. También se puede alegar el domicilio laboral, que a efectos de admisión computa como el de residencia (diez puntos si se trabaja en la localidad del centro al que se opta).

La renta Una opción asequible

Es un error no pedir, en la solicitud de admisión, que se valore el criterio de renta, pues se hace de manera automática. Y contra lo que puede parecer, está al alcance, al menos en sus puntuaciones más bajas, de la mayoría de las familias. Se toma como referencia la recogida en la declaración de hace dos años (en este proceso, la de 2023) y se pone en relación con el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se sitúa en 8.400 euros. Para una familia de tres miembros (dos padres y un hijo) los cuatro puntos (el mínimo) se consiguen si la cifra no supera los 50.400 euros anuales, y se eleva a 67.200 en el caso de que sean cuatro integrantes en la unidad familiar (dos progenitores y dos descendientes). Para disponer de los siete (el máximo) el valor baja bastante: no más de 12.600, que en el segundo ejemplo llega a 16.800.

Acceso al colegio Nueva elección

La admisión es especialmente importante para las familias con hijos nacidos en 2022, que son los que acceden a 1º del segundo ciclo de Infantil, nivel que ya se imparte en los colegios. De hecho, son el grueso de solicitantes. Hasta ahora, en la instancia (todo es telemático), sólo se elegía centro, hasta veinte opciones. En este proceso también se tendrá que plasmar la preferencia lingüística (lengua base en castellano o en valenciano).

En función de las opciones trasladadas para los alumnos que resulten admitidos se decidirá cuál rige en el aula -mayoría simple- o aulas. Si son dos, con hasta un 75% de votos hacia una basta para que convivan las dos oficiales. Como en la pasada consulta. Si los padres quieren priorizar el centro respecto a la lengua sólo tendrán que marcar las dos opciones: primero el colegio elegido con una lengua y a continuación el mismo con la otra.

Cambios de centro Vacantes en cada lengua

La web de la Conselleria de Educación informará a partir del 5 de mayo de las plazas vacantes que hay en cada escuela. Para 1º de Infantil salen todas, pero para el resto de niveles sólo las que están libres porque no se llenaron en años anteriores o debido a bajas de matrículas. Es una información importante para las familias que quieran cambiar de centro, pues pueden ver las opciones que tienen de conseguir plaza (si no hay no tendrán ninguna, lógicamente). Una de las novedades del proceso es que la información estará además desagregada por lengua base, lo que también permitirá elegir.

Desempates Pendientes del sorteo

Cuando hay un empate a puntos entre solicitudes y no se deshace tras aplicar los criterios para ello la plaza se adjudica en función de las letras de los apellidos, que se extraen en un sorteo público que se celebrará este martes. Exactamente se tienen en cuenta las dos grafías seleccionadas para el primero. Si no se soluciona, se recurre a las del segundo. Si no hay coincidencias va corriendo el abecedario.