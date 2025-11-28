La Guardia Civil se incauta de 300 gramos de cocaína en un vehículo escondidos entre productos de higiene femenina Los agentes detienen a tres personas en Godelleta que también portaban ketamina

R. V. Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:34 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras el registro de un vehículo en un control rutinario de carretera. Los ocupantes portaban 300 gramos de cocaína y 8 gramos de ketamina escondidos entre productos de higiene femenina.

Cuando los agentes realizaban un control rutinario de carretera, a consecuencia del plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista, procedieron a la detención de un vehículo ocupado por tres personas que, ante la parada del turismo, comenzaron a mostrar evidentes signos de nerviosismo.

Además de lo anterior y durante la intervención, los agentes observaron que uno de los ocupantes presentaba restos de lo que podría ser cocaína en su rostro. Ante esta circunstancia, se inició una inspección del vehículo que permitió localizar pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y ketamina que, en primera instancia, podrían haber hecho pensar que las mismas estaban encaminadas al consumo propio.

No obstante, se procedió a un registro más exhaustivo del interior del automóvil, hallándose una bolsa. En su interior y, camuflada entre productos de higiene femenina, escondía un bloque compacto de supuesta cocaína, lo que confirmó la sospecha de un posible delito de tráfico de drogas. En total, se hallaron: 300 gramos de cocaína y 8 gramos de ketamina.

En ese momento, se procedió a la intervención de las sustancias y a la detención de los tres ocupantes del vehículo: un hombre y una mujer de nacionalidad española y un tercero de origen magrebí, de edades 49, 44 y 26 años. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Chiva.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.