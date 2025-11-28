Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión
Un vehículo de la Guardia Civil. LP

La Guardia Civil se incauta de 300 gramos de cocaína en un vehículo escondidos entre productos de higiene femenina

Los agentes detienen a tres personas en Godelleta que también portaban ketamina

R. V.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras el registro de un vehículo en un control rutinario de carretera. Los ocupantes portaban 300 gramos de cocaína y 8 gramos de ketamina escondidos entre productos de higiene femenina.

Cuando los agentes realizaban un control rutinario de carretera, a consecuencia del plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista, procedieron a la detención de un vehículo ocupado por tres personas que, ante la parada del turismo, comenzaron a mostrar evidentes signos de nerviosismo.

Además de lo anterior y durante la intervención, los agentes observaron que uno de los ocupantes presentaba restos de lo que podría ser cocaína en su rostro. Ante esta circunstancia, se inició una inspección del vehículo que permitió localizar pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y ketamina que, en primera instancia, podrían haber hecho pensar que las mismas estaban encaminadas al consumo propio.

No obstante, se procedió a un registro más exhaustivo del interior del automóvil, hallándose una bolsa. En su interior y, camuflada entre productos de higiene femenina, escondía un bloque compacto de supuesta cocaína, lo que confirmó la sospecha de un posible delito de tráfico de drogas. En total, se hallaron: 300 gramos de cocaína y 8 gramos de ketamina.

En ese momento, se procedió a la intervención de las sustancias y a la detención de los tres ocupantes del vehículo: un hombre y una mujer de nacionalidad española y un tercero de origen magrebí, de edades 49, 44 y 26 años. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Chiva.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  3. 3 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  4. 4 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Guardia Civil se incauta de 300 gramos de cocaína en un vehículo escondidos entre productos de higiene femenina

La Guardia Civil se incauta de 300 gramos de cocaína en un vehículo escondidos entre productos de higiene femenina