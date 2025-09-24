Grupo Social ONCE premia a LAS PROVINCIAS por su labor informativa en la dana El director, Jesús Trelis, recoge el galardón y agradece «que se ponga en valor el trabajo por contar lo cercano»

El Grupo Social ONCE en la Comunitat Valenciana ha galardonado al periódico LAS PROVINCIAS por su labor informativa durante la dana, dentro de la gala Premios Solidarios 2025 este miércoles en el teatro La Rambleta de Valencia. El director, Jesús Trelis, y el presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Zarranz, han asistido a esta gala para recoger el premio en la categoría 'Medio de comunicación'. El jurado ha valorado el enorme trabajo que supuso para este diario realizar toda la cobertura de la que ha sido la mayor tragedia natural de la región, con el propósito de informar a los ciudadanos de todo lo que ocurrió aquel 29 de octubre y en las semanas posteriores, en este caso con el protagonismo de las personas con discapacidad afectadas por la catástrofe en la zona cero. Un premio que ha sido otorgado ex aequo junto con Levante-EMV.

Trelis ha agradecido el premio, que lo ha entregado Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat. «Junto con Levante somos vecinos físicos, porque compartimos polígono, y con una comunidad de intereses, el del periodismo de rigor, de cercanía, que nos une al Grupo Social ONCE, que también tiene una dilatada trayectoria, formamos parte de todas las vidas de los que estáis aquí, somos buenos vecinos. Agradezco que pongan en valor el trabajo por contar lo cercano, las historias de los vecinos que sufrieron la dana», ha manifestado el director de LAS PROVINCIAS al recoger el galardón.

Al acto han asistido Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE; Carlos Mazón, presidente de la Generalitat; María de los Llanos Massó, presidenta de les Corts Valencianes; Enrique Llin, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana; Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat; Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social; María José Catalá, alcaldesa de Valencia; José Manuel Pichel, delegado de la ONCE en la Comunitat y Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

El resto de premiados por Grupo Social ONCE son, en la categoría de Administración Pública, el Ayuntamiento de Valencia, en concreto la Dirección General de personas con discapacidad. En la de Organización e institución, la Fundación por la Justicia, con su presidente, José María Tomás Tío; en la categoría de Empresa el galardón es para Sprinter, mientras que el premio a la Persona Física es para Mar Galcerán, primera diputada en España con síndrome de Down.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad Valenciana 2025 lo han formado Aurora Aranda Heras, directora de Caritas Valencia; Bárbara Congost Mirón, directora general de Discapacidad de la Generalitat Valenciana; Mónica Ros Rubio, periodista; Ana Díaz Alonso, consejera General de Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; José Manuel Pichel Jallas, delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana; y Enrique Llin Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana.

