El Gobierno lanza una línea de ayudas FEDER de 285 millones para los municipios dana Los fondos europeos darán prioridad a las zonas especialmente afectadas

Reconstrucción de una pasarela sobre el Poyo en Picanya.

P. M. VALENCIA Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:40

El Ministerio de Hacienda ha publicado la convocatoria de expresiones de interés dirigida a Entidades Locales especialmente afectadas por la dana del pasado año. La iniciativa cuenta con una dotación de 285 millones de euros, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y bajo el paraguas del objetivo específico 2.10 'Apoyo a inversiones destinadas a la reconstrucción en respuesta a una catástrofe natural'.

Esta línea específica de ayudas busca canalizar recursos para impulsar proyectos de recuperación, reconstrucción y relanzamiento urbano sostenible. La finalidad es no solo atender los efectos de la catástrofe, sino también fomentar la resiliencia ante futuros eventos extremos.

Esta convocatoria busca complementar las ayudas existentes, garantizar que ningún municipio se queda atrás y permitirles ir un paso más allá de la reparación para rediseñar sus municipios.

Las Entidades Locales interesadas deberán elaborar una Agenda de Reconstrucción, de carácter estratégico, que definirá el área de intervención, necesidades y prioridades y será condición habilitante para la concesión de las ayudas.

Además, los municipios presentarán un Plan de Actuación Integrado (PAI), diseñado por ellos mismos en un proceso participativo y concebido como el verdadero instrumento de implementación de todas las actuaciones y proyectos concretos, su financiación, cronograma y resultados previstos.

Se podrán seleccionar operaciones ejecutadas desde el 28 de octubre de 2024 y el gasto será elegible hasta el 31 de diciembre de 2029. Podrán optar a esta ayuda aquellas Entidades Locales recogidas en el Real Decreto-ley 6/2024, que no hayan sido beneficiarias en la convocatoria general del Plan EDIL, excepto determinadas pedanías del municipio de Valencia.

Las ayudas están destinadas a tres tipos de áreas urbanas:

- Ciudades grandes de más de 75.000 habitantes, que podrán acceder a un máximo de 12 millones de euros.

- Ciudades intermedias con entre 20.000 y 75.000 habitantes, a las que se les podrá asignar una senda financiera máxima de 9 millones de euros.

- Áreas Urbanas Funcionales de en torno a 20.000 habitantes y excepcionalmente de al menos 15.000 habitantes, en el que haya un municipio cabecera de entre 10.000 y 20.000 habitantes, y que accederán a un máximo 6 millones.

Los proyectos podrán abarcar un amplio y flexible menú de actuaciones de desarrollo urbano para la reconstrucción, resiliencia y la creación de valor duradero para las zonas afectadas.

La ayuda está destinada a 45 ámbitos de intervención temáticos, referidos a campos como la gestión de riesgos y prevención de catástrofes, la digitalización, la eficiencia energética, las energías renovables, la inclusión social o la regeneración del entorno físico.

Las intervenciones deberán cumplir los principios de no causar daño significativo (DNSH) y contribuir a la resiliencia climática. Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud de expresión de interés.