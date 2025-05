La Generalitat denuncia la «imposición» del Gobierno en la Conferencia de Presidentes La Comunitat ha votado en contra del orden del día al no incluirse asuntos planteados por once comunidades autónomas

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha denunciado que «hoy han convocado a las comunidades autónomas a una preparación de la reunión de la Conferencia de Presidentes en la que la imposición ha intentado callar las propuestas solicitadas por la mayoría de las Comunidades Autónomas».

Así, ha explicado que la Comunitat Valenciana ha votado en contra del orden del día de la Conferencia de Presidentes porque «el Gobierno no quiere escuchar a las autonomías, no quiere debatir sobre lo que necesitan los valencianos, sigue ninguneando a las comunidades autónomas y se ha negado a incorporar las cuestiones que preocupan y necesitan los ciudadanos, que han planteado once comunidades y dos ciudades autónomas».

«No se entiende que el Gobierno quiera pasar el rodillo para impedir que se debata sobre la financiación autonómica y sobre el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ni hablar de transportes o de las comunicaciones cuando hace unos días nos quedamos muchas comunidades sin teléfono del 112, ni de garantizar el suministro de energía tras un apagón que sembró el caos y que todavía no se ha explicado, ni de la necesidad de asegurar nuestra autonomía energética que hoy pasa por prolongar la vida útil de las centrales nucleares», ha criticado la vicepresidenta.

La vicepresidenta considera que el Gobierno quiere evitar que las autonomías «le saquen los colores» por la cesión de competencias a Cataluña como en el tema de a inmigración, así como que se voten acuerdos «que demuestre la incapacidad del Gobierno de Sánchez para solucionar los problemas de los valencianos».

La Conferencia de Presidentes queda en el aire por la «falta de lealtad institucional del Gobierno y su gestión continua para abordar únicamente lo que partidistamente le interesa, por encima de las reivindicaciones de las comunidades autónomas y las necesidades de los ciudadanos».