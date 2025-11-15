La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397€ de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo El Consell activa 18 millones de euros para mitigar la pobreza energética y los daños invernales en hogares afectados por la riada del 29-O

El Consell ha dado luz verde a una ayuda urgente dotada con 18 millones de euros destinada a sufragar los sobrecostes energéticos de los hogares que sufrieron los devastadores efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024. El objetivo primordial de esta medida es mitigar el riesgo de pobreza energética, agravado por el deterioro o destrucción de sistemas de calefacción, la persistencia de humedades, y la pérdida de equipamientos esenciales. Se busca, de esta manera, garantizar que las familias damnificadas puedan afrontar las difíciles condiciones de habitabilidad que traerá el invierno.

Cuantía de la ayuda y beneficiarios

Cada familia afectada recibirá una ayuda directa de 397,93 euros por vivienda. Este importe está destinado a cubrir necesidades básicas de climatización o la reposición de aquellos equipamientos dañados por las inundaciones.

Esta subvención se dirige específicamente a personas vulnerables o damnificadas que residan en alguno de los municipios afectados por la DANA. En concreto, la ayuda está destinada a tres grupos principales de perceptores:

1. Personas titulares de la Renta Valenciana de Inclusión.

2. Perceptores de prestaciones no contributivas.

3. Aquellos que ya recibieron ayudas previas por pérdida de bienes esenciales en virtud del Decreto 163/2024.

Lo más relevante para los posibles beneficiarios es el mecanismo de concesión: las subvenciones se otorgarán de forma directa y de oficio, sin necesidad de presentar ninguna solicitud. La Generalitat Valenciana se encargará de realizar un cruce automatizado de datos utilizando los registros ya disponibles de la administración autonómica para identificar a los beneficiarios. El abono se realizará mediante transferencia bancaria directa a las cuentas registradas, lo que garantiza la seguridad e inmediatez del ingreso.

Esta decisión busca asegurar una respuesta «rápida y eficaz», eliminando las demoras administrativas y garantizando que el dinero llegue de manera inmediata a los hogares.

No tributará en el IRPF

Además, esta ayuda cuenta con una ventaja económica crucial: el bono DANA térmico no estará sujeto a tributación en el IRPF y tampoco computará como ingreso a efectos de la Renta Valenciana de Inclusión, evitando así que afecte a la percepción de otras prestaciones sociales. Este programa tiene la capacidad de ampliarse económicamente si las necesidades detectadas superan la dotación inicial, asegurando llegar al mayor número de familias afectadas