Gandia mantiene mañana martes la suspensión de clases por la dana El Cecopal acuerda que continúen cerradas las instalaciones deportivas, los parques y jardines y el cementerio

R. G. Gandia Lunes, 13 de octubre 2025, 21:55

El Cecopal del Ayuntamiento de Gandia se ha reunido esta tarde, mientras está vigente la alerta roja, para decidir las medidas a tomar de cara a mañana. Para empezar, se ha optado por mantener el martes la suspensión de clases en los centros educativos y las escuelas municipales de la Ciudad Ducal.

La dana Alice todavía no se ha marchado. De manera que el Cecopal ha optado por curarse en salud. Mañana se verán afectadas otras instalaciones, además de los colegios e institutos. El motivo es que se ha acordado que continúen cerradas las instalaciones deportivas, los parques y jardines, las bibliotecas infantiles y de barrio, y el cementerio municipal.

Desde el consistorio han recordado que se ha de evitar cualquier desplazamiento en la zona de la marjal y en el resto de caminos rurales hasta que finalice la alerta. En ese sentido, ha insistido en la importancia de permanecer en casa, siempre que se pueda, y evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, ha hecho hincapié en evitar las zonas bajas o en las que se puedan producir acumulaciones de agua. Y ha pedido que no se crucen calles inundadas ni caminos por zonas de riesgo.

La decisión de mantener la suspensión de clases llega después del que el PP de Gandia haya criticado la falta de decisión del alcalde de la ciudad, el socialista José Manuel Prieto, por no suspender las clases cuando el domingo se decretó la alerta naranja como sí hicieron otros municipios en su misma situación. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, ha reprochado al primer edil su «desconocimiento» del plan de emergencias ante inundaciones.