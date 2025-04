Gan Pampols teme que la guerra arancelaria afecte a la reconstrucción y apremia a Europa a enviar las ayudas

Las políticas arancelarias de los Estados Unidos son el enésimo palo en las ruedas que puede afectar a la reconstrucción y el vicepresidente segundo de ... la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ya ha mostrado su preocupación sobre los posibles efectos que pueda tener sobre el proceso que está dispuesto a liderar. «Esa nueva política económica que está aplicando Estados Unidos ahora mismo no va en la línea de favorecer nuestros intereses», ha asegurado esta mañana en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat .

«Tendremos que ser más eficientes y desde luego estar más convencidos de lo que hacemos, porque no con menos no se hace más. Con menos se hace lo que se puede hacer, pero desde luego no se tira la toalla», ha explicado Gan Pampols en referencia a la Unión Europea, organismo hacia el que se ha dirigido para advertir que debe movilizar los fondos solicitados para la reconstrucción.

Gan Pampols ha calificado como «crucial» el hecho de reclamar «con firmeza y sentido de estado» la activación del reglamento europeo Restore, mecanismo que permite reprogramar de los fondos estructurales ya asignados como los Feder o el Fondo Social Europeo Plus, para poder destinar directamente el importe monetario a la reconstrucción de los territorios afectados por la catástrofe. «No tengo muy buenas noticias al respecto de momento, aunque tampoco pierdo la fe», ha lamentado.

El vicepresidente segundo ha tachado de «esencial» la activación de los fondos a través del Banco Europeo de Inversiones y de otros mecanismos financieros específicos para situaciones de emergencia. En este sentido Gan Pampols se ha mostrado algo más optimista argumentando que los programas financieros del BEI sí resultan más factibles a la hora de materializarse dado que están circunscritos a determinados ámbitos como, por ejemplo, la vivienda.

«La Unión Europea es fantástica, pero no es el maná. Ya sabemos que puede que llegue, puede que no llegue, pero no podemos depender de que llegue», ha resumido.

«Solo con la cooperación interinstitucional podremos optimizar la inversión y lograr la recuperación para que sea realmente transformadora», ha aseverado el número 3 del Consell.

Ya se sabía que la reconstrucción precisaba de «dinero, dinero y dinero», tal y como llegó a manifestar el propio vicepresidente. Sin embargo, en los últimos meses Gan Pampols ha exhibido un cambio argumental algo más duro para con la Administración General del Estado tanto en materia de colaboración como a la hora del reparto de los gastos previstos para la recuperación. En esta ocasión, el piloto de la Reconstrucción ha vuelto a reivindicar que el Gobierno impulse cŕéditos a fondo perdido en lugar de permitir el endeudamiento extraordinario de la Generalitat: «La tercera conselleria», ha llegado a decir en referencia a que su coste cada vez gana más peso en los presupuestos autonómicos.

«El Gobierno de España debe activar créditos extraordinarios a fondo perdido y la Unión Europea debería movilizar todos los recursos que tiene a su disposición para garantizar que nuestra recuperación no se vea limitada por la falta de fondos», ya que , para Gan Pampols, recurrir a la deuda supone «sacrificar consumo presente» y generar «servidumbre futura» para las siguientes generaciones.