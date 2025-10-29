Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preparativos en la Ciudad de las Artes para el acto que acoge este miércoles. Jesús Signes

Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política

Los Reyes presiden en la Ciudad de las Artes el acto en homnenaje a las víctimas que llega con un clima político envenenado al máximo

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:35

Los Reyes presiden este miércoles en Valencia el funeral de Estado en honor de las víctimas de la dana. En diciembre del año pasado, pocas ... semanas después de la catástrofe que devastó la zona cero y arrasó con distintas consecuencias a más de cien pueblos de la provincia, el Rey Felipe y la Reina Letizia ya acudieron a una ceremonia religiosa celebrada en la catedral de Valencia. Un acto que no contó con el estatus protocolario del que acoge hoy la Ciudad de las Artes, que homenajeará igualmente a las seis víctimas mortales registradas en la localidad manchega de Letur. Se ausentó entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a última hora envió a tres ministros para acompañar a las autoridades locales y regionales, así como al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que sí asistieron a la ceremonia junto a los Reyes y las familias de las víctimas. Una ausencia que reflejaba el convulso ambiente político y las grietas entre instituciones, luego del peor desastre natural de la historia de España, que tampoco se ha enfriado con el paso del tiempo.

