Las fuertes trombas marcarán el fin de semana más turístico

Como si el verano se hubiera esfumado en pleno epicentro de turismo estival: el puente de la Asunción y la semana central de agosto. La Comunitat y otras 12 provincias españolas están hoy viernes en diferentes grados de alerta ante el riesgo de nuevas tormentas, tal y como informó ayer la Agencia Estatal de Meteorología. AEMET prevé chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el área mediterránea.

A excepción de una pequeña franja del norte de Castellón, toda la Comunitat está durante este viernes en riesgo por lluvias y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Según la previsión de la agencia, «serán más probables en los litorales, durante la primera mitad del día y en el interior por la tarde».

00:06 Vídeo. En la playa de Miramar se han registrado hasta 80 l por m2. / LP

Las temperaturas se desplomaron ayer a causa de las tormentas. Especialmente sorprendentes fueron los 13 grados de Pinoso a las tres de la tarde en pleno agosto. Hoy seguirán en descenso y serán pocas las localidades valencianas en las que se superen los 30 grados.

Ya para mañana, otra jornada de playas bajo cielo encapotado. Se espera cielo con intervalos nubosos y probables chubascos acompañados de tormenta, más probables durante la primera mitad del día en los litorales y, por la tarde, en el interior. Las temperaturas se mantendrán o incluso serán más frescas que hoy.

El domingo persistirá la inestabilidad, si bien la mayoría de nuestras playas podrían saludar de nuevo al sol. Aunque la situación puede variar, se espera cielo con intervalos nubosos, chubascos y tormentas, pero ya sólo en el interior. Las temperaturas diurnas irán en ascenso y de noche se mantendrán sin cambios significativos.

Según fuentes de AEMET en la Comunitat, una característica de las tormentas con apoyo de aire marítimo de final de verano es la elevada incertidumbre. «No hay término medio. En muchas ocasiones, aunque la atmósfera esté inestable, si no se presenta el mecanismo adecuado, la lluvia no aparece». Pero si se produce este detonante «se pasa al otro extremo, es decir, con situaciones atmosféricas aparentemente parecidas, o no llueve o lo hace de forma torrencial» como sucedió este jueves.