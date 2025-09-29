Fuerte tromba en Alzira con 50 litros en sólo una hora

Héctor Esteban Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:53 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Alzira se ha convertido en el objetivo de las tormentas torrenciales a primera hora de la tarde. En la capital de La Ribera, según los datos de Avamet, ha caído un fuerte tromba de agua y en los distintos pluviómetros de la red se han llegado a recoger casi 50 litros por metro cuadrado en tan sólo una hora. Las cantidades han oscilado entre 30 y 50 litros según el punto de medición.

Debido a la gran intensidad de estas precipitaciones se han producido diferentes problemas en varios puntos de la ciudad y se han cortado varias calles y caminos. La zona de l'Alquenència y Venecia son las más afectadas y desde el consistorio piden a los vecinos que no circulen por estos tramos donde se acumulan varios centímetros de agua. Además, se han cortado la CV-41 desde Carcaixent y la CV-505, carretera de Albalat y los pasos inferiores.

Los meteorólogos apuntan que este episodio de fuertes lluvias es muy complicado de predecir y que pueden caer cantidades muy importantes que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Por ahora, las precipitaciones han sido relevantes aunque por debajo de lo esperado ya que mucha de la lluvia ha caído en el mar, a varias millas del litoral valenciano.

A lo largo del día, el punto en el que más lluvia ha caído ha sido en la comarca de La Safor con los municipios de Gandia y Barx como los más afectados. En la Ciudad Ducal se han visto calles inundadas en la zona de playa junto a fuerte viento y en Barx, ha caído con fuerza en el área de La Drova. Esa tarde, los fenómenos tormentosos se han desplazado más al norte y llueve con fuerza en Alzira y La Ribera. Tanto en Gandia como en Barx se ha superado en el acumulado los 200 litros por metro cuadrado.