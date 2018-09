Fomento promete ahora revisar el proyecto de ampliación de la V-21 La V-21, con dos carriles de circulación. / jesús signes El delegado del Gobierno asegura a Per l'Horta que se estudiarán alternativas para reducir el impacto aunque las obras están listas para iniciarse ISABEL DOMINGO VALENCIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:38

Los trámites administrativos del proyecto de ampliación del tercer carril de la V-21 entre Port Saplaya y Valencia siguen avanzando mientras el Ministerio de Fomento abre ahora la puerta a una revisión de la actuación. Eso a pesar de que el contrato, por valor de casi 20 millones, se formalizó en junio y, un mes tarde, la Demarcación de Carreteras comenzó los trámites de las expropiaciones de terrenos.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, trasladó ayer a la asociación Per l'Horta la intención del ministerio por «determinar» entre las administraciones afectadas (ayuntamientos y Generalitat) «cuáles pueden ser las alternativas para las obras de ampliación que tengan menor incidencia para el entorno».

Tras recibir a este colectivo, que entregó 7.000 firmas contrarias al proyecto, Fulgencio reconoció ahora que el Gobierno «está dispuesto a analizar cuáles son las opciones y las posibilidades de mejora que se podrían llevar a cabo». No obstante, no concretó qué aspectos de la propuesta ya adjudicada se revisarían para reducir el impacto sobre la huerta, que Per l'Horta cifra en 80.000 metros cuadrados.

En este sentido, ya el pasado julio, durante la primera visita que José Luis Ábalos realizó como ministro al Palau de la Generalitat, el nuevo titular de Fomento planteó que se intentaría reducir la afección sobre los terrenos. Desde entonces no ha habido ninguna propuesta concreta sobre la mesa y la previsión, según fuentes consultadas por este periódico, es que las obras comiencen el próximo mes. De hecho, los Presupuestos del Estado de 2018 contemplan una anualidad de cuatro millones para esta actuación.

Hace apenas unos días, en el Congreso de los Diputados, el parlamentario socialista Toni Quintana defendía en la comisión de Fomento que no se paralizasen las obras y señalaba que el ministerio está dispuesto a introducir modificados de obra y proyectos complementarios. Y, desde Compromís, su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, pidió que se hagan «algunas modificaciones de sentido común».

Mientras, Per l'Horta insistió en su reunión con el delegado del Gobierno en el impacto negativo de las obras de la V-21 sobre la huerta y sobre la movilidad sostenible en Valencia. Destacaron el hecho de que las posibilidades de revisión del proyecto «están todavía abiertas» y el compromiso para que Ábalos mantenga un encuentro con ellos.

Aún así, tanto Per l'Horta como la plataforma Alboraia, Horta i Litoral anunciaron que estudiarán nuevas acciones de protesta en las próximas semanas.

El by-pass, al PIC

Mientras, el PP instó ayer al Gobierno a ejecutar el proyecto de la V-21 y a retomar otros paralizados en la provincia de Valencia, como la ampliación del by-pass. Así, los diputados Rubén Moreno, Belén Hoyo y Elena Bastidas reclamaron a Ábalos que incluya esta actuación de 22 kilómetros y 266 millones en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), presentado por el anterior Ejecutivo y «retrasado y aplazado» por el actual.

El elevado nivel de vehículos pesados, la confluencia de distintos tipos de tráfico y el exceso de enlaces hacen que el by-pass sea candidato al PIC, según Bastidas, que apuntó a los cerca de 7.000 empleos director e indirectos que generaría el plan.