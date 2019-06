Fomento deja sin fecha concreta la variante que reducirá el viaje en tren a Barcelona

«El sistema de eje de ancho variable es un paso adelante»

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha homologado el sistema de eje de ancho variable para vagones de mercancías (OGI) desarrollado por Adif, Azvi y Tria. Un paso que, para el ingeniero industrial y asesor de Ferrmed, Francisco García Calvo, es «un paso adelante» pues permitirá «eliminar fronteras» para el tren, que ya las había superado para pasajeros.

¿Cómo? Este sistema resuelve el problema de la existencia de redes ferroviarias con distintos anchos de vía, por lo que un tren de mercancías podrá circular entre distintos países al realizar el eje el cambio de ancho automático. Su comercialización implicaría que ya no sería necesario el tercer carril pero, como recuerda este experto, «hay que seguir instalándolo, exigir al ministerio que cumpla plazos y no perder de vista la necesidad de la doble plataforma pero, al mismo tiempo, esta innovación tecnológica debe desarrollarse». En este sentido, explica que la forma de pasar por el cambiador de ejes no es tan sencilla como con los vagones de pasajeros, ya que se necesita otra locomotora.

Además, «no debe ser un handicap para los empresarios exportadores ni para los operadores debido al precio, que debería ser competitivo para que no se vieran perjudicados respecto a empresas extranjeras».