La familia del militar fallecido en unas maniobras en Alicante envía una emotiva carta a la Legión Actos de despedida al legionario en Viator. / EFE La base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator en Almería acogió los actos fúnebres este miércoles LAS PROVINCIAS Viernes, 29 marzo 2019, 21:23

La familia de Alejandro Jiménez, el legionario de 22 años que murió el pasado lunes de un disparo cuando participaba en unos ejercicios de adiestramiento con fuego real en un campo de maniobras del municipio alicantino de Agost, ha querido mandar una carta a la Legión en agradecimiento al trato recibido. La misiva ha sido hecha pública en la página oficial de Facebook de Amigos 3º Tercio D. Juan de Austria, al que pertenecía.

«Me dirijo a ustedes para comunicaros que la familia del caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz ha quedado maravillada con el trato y el acogimiento que nos habéis brindado a toda la familia. En este luctuoso suceso, siempre es bien recibido el calor de las personas que han compartido con tu ser querido los últimos momentos o etapas de su vida», empieza la carta.

«La legión nos ha dejado una impronta que no olvidaremos en la vida. Teníamos un familiar legionario que hemos perdido desgraciadamente, pero a partir de este momento hemos ganado una familia de la cual nos sentimos parte. Yo, tío y padrino de Alejandro, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía con 25 años de servicio, me arrodillo ante vosotros, los caballeros legionarios, porque me habéis demostrado como corporación y como familia, la grandeza de este cuerpo», recalca el escrito. «De todo corazón y en nombre de toda la familia del caballero legionario Alejandro Jiménez Cruz, muchas gracias y seguid con vuestra gran labor. Viva España», concluye la emotiva carta.

La base 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) acogió este miércoles los actos fúnebres y acogió la capilla ardiente del caballero legionario. Le fue impuesta la medalla al mérito militar con distintivo amarillo.