La falta de taxis dispara la demanda de conductores 'pirata'

¿Quién te lleva a casa cuando ya no queda ni un taxi libre? A veces es tu padre. Otras, un amigo o el conocido ... de un amigo. Y cuando no hay otra opción, un desconocido con coche que aparece justo a tiempo para rescatarte del borde de la carretera a las cinco de la mañana. No lleva taxímetro, ni licencia, ni pegatina. Pero tiene lo más importante: disponibilidad. Bienvenidos al mundo paralelo de los taxis 'pirata', el plan B que es cada vez más habitual en Valencia. Un fenómeno que se organiza en la sombra, circula por recomendación y se sostiene, paradójicamente, en la confianza.

Los taxis escasean cuando uno más lo necesita, lo dicen quienes viven en los pueblos y quieren llegar a las ciudades. «En invierno ya es difícil encontrar taxis libres, pero en verano es una locura», asegura Laia, usuaria habitual de los llamados 'taxis pirata' en Gandia. Para ella, como para muchos otros, estas alternativas alegales se han convertido en la única manera de moverse cuando el transporte público no llega y los taxis con licencia no dan abasto.

Esta modalidad irregular consiste en coches particulares que transportan personas a cambio de dinero, sin contar con una licencia oficial. No tienen distintivos, ni seguros especiales, ni formación, pero ofrecen algo muy valioso: disponibilidad, flexibilidad y, a menudo, discreción. Según Ana, otra usuaria, «lo mejor es que agendas la ida y la vuelta, aunque sean las cuatro de la mañana. Y como son coches normales, si te para la policía puedes decir que es tu madre o tu tío».

El sistema funciona por el boca a boca, aunque también se pueden encontrar opciones en portales como MilAnuncios. No hay centrales, ni tarifas reguladas. «Un amigo te pasa el número de alguien que ya lo ha usado, y así se va corriendo la voz», explican. En su caso, conoció el servicio por necesidad: tras siete horas de espera para conseguir un taxi en un festival, acabó recurriendo a la prima de una amiga para volver a casa. Desde ese momento, se rindió con los taxis.

Lo llamativo es que incluso algunos taxistas con licencia trabajan también por su cuenta, fuera del sistema legal. «Te dan su número, su tarjeta, y hacen viajes por privado», añaden. Este doble juego provoca una escasez aún mayor de taxis disponibles en la calle y genera malestar entre quienes intentan operar dentro de la ley.

Al otro lado del volante hay gente como C. Tiene más de 50 años y se lanzó al volante tras quedarse en paro. «Empecé llevando a conocidos, amigos de mi hija… Al principio ni cobraba, pero luego ellos mismos me ofrecían algo por el favor», cuenta. Hoy tiene una lista de clientes que lo contactan con antelación para asegurarse un viaje. «Algunos me escriben con una semana de antelación para reservar. En temporada alta esto es un negocio», reconoce.

No considera que su trabajo pueda afectar gravemente a las ganancias de los taxistas con licencia. Piensa que su labor es una ayuda para quienes necesitan un transporte y no consiguen hacerlo por la vía legal.

C. no tiene licencia, ni intención de sacársela. «Son carísimas, hay pocas y está todo lleno de enchufes. Además, yo solo trabajo en verano, no me compensa», explica. Para evitar a las autoridades, lleva el coche limpio y sin cartel. Si le paran dice que se dispone a recoger a un familiar. «Hasta ahora no he tenido problemas», dice el conductor.

Los precios son similares, algunos son más baratos que los taxis legales, para convertirse en reclamo, otros más caros, por ser un servicio que está al otro lado de la ley. En general, cobran por plaza y no por kilometraje. Sea como sea, los usuarios aceptan pagarlos a cambio de la tranquilidad de tener un viaje asegurado. «No hace gracia subir al coche de un desconocido sin licencia, pero cuando ya lo has usado varias veces, consigues que haya confianza», dice Ana.

La Federación Sindical del Taxi de Valencia lo advierte: «Estos conductores no tienen seguro de responsabilidad civil ni están capacitados para transportar a personas de forma segura». El director de la Federación, Fernando del Molino, dice que entiende que sea un poco más complicado encontrar un taxi por la noche en verano, pero que no es imposible porque «hay a todas horas, para encontrarlos hay que andar un poco o esperar». «Llevamos años denunciándolo, pero la policía no ha tomado cartas en el asunto», se queja del Molino. Para las autoridades es complicado interceptarlos, solo se podría si van infiltrados «de paisanos», en palabras de Fernando, ya que, si los choferes ven a la autoridad uniformada, huyen del lugar en el que se encuentran estacionados.

Los taxistas han notado un descenso de las recaudaciones en lo que va de periodo estival. Lo achacan a sus principales enemigos, los VTC, pero también incluyen a este negocio alegal en el computo de sus pérdidas. La solución, según la Federación, no pasa por ampliar el número de licencias ya que estos picos de demanda solo se dan en algunos momentos del año, como en verano o en Navidad, por lo que más taxis durante el resto del año sería «insostenible».

Fernando del Molino lo tiene claro: «Cuando haya un accidente grave en estos vehículos irregulares dejarán de ser tan usados». Del Molino recuerda uno que hubo en Almería hace tres años, fue especialmente sonado porque no tenía licencia ni seguro de responsabilidad civil. «Es un riesgo», sentencia el presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia.

Los coches 'pirata' no van a desaparecer mientras tengan clientes que quieran hacer viajes a la ciudad, al aeropuerto o a festivales. Es el usuario quien debe elegir en qué lado de la ley quiere estar y el grado de comodidad y seguridad con el que se queda. Aunque, cuando prima la necesidad, la elección no se hace de forma libre porque las opciones no están sujetas a la misma disponibilidad.