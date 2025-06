La falta de matronas en el Clínico y el Peset deja a una decena de municipios sin atención a las mujeres

La escasez de matronas es un problema estructural en la sanidad valenciana, que sufren miles de mujeres en su seguimiento del embarazo y post parto ... en los centros públicos. Especialmente se pone de manifiesto en los departamentos del Clínico y el Peset, en los que esta falta de profesionales deja algunos centros de salud de la ciudad sin servicio y a una decena de municipios del área metropolitana carentes de matrona para la atención a las pacientes.

El Clínico sólo cuenta con 21 matronas en los centros de salud para cubrir a las 70.000 mujeres en edad fértil que hay en su área asignada, mientras que en el Peset hay 17 trabajando en Primaria, con unas 55.000 pacientes potenciales, según cifras del sindicato de enfermería Satse. Son promedios que multiplican por ocho las recomendaciones que marca la OMS de 400 mujeres por cada matrona, ya que en estos departamentos la cifra ronda las 3.200 para cada profesional. Lo que provoca listas de espera grandes, una mala calidad asistencial al no poder abarcar a tanta gente y un desgaste diario de las matronas por el exceso de trabajo.

Y además, cuando alguna se coge la baja por enfermedad, Sanidad no suele sustituirla. Está ocurriendo en Alboraya, donde hay un centro de salud y tres consultorios auxiliares (Sant Llorenç, Patacona y Port Sa Playa). Sólo había una matrona para toda la zona básica y su ausencia ha dejado a toda la población desatendida. Esta semana ya ha habido casos de embarazadas que han puesto una queja en la conselleria por esta falta de servicio. «La única solución que me dan es que me vaya a Tavernes Blanques a que me vean, porque en toda Alboraya no hay matronas, o que hable con mi médico de familia», critica Isabel. «No me están haciendo ningún seguimiento y me he tenido que pagar una consulta privada», añade esta paciente, a la que le han anulado ya dos veces su cita por la baja de la sanitaria.

Tampoco en el barrio de Monteolivete en Valencia hay matronas en la plantilla, en el centro de salud Luis Oliag, y derivan a las pacientes al ambulatorio de Fuente de San Luis. Y una decena de municipios que cuentan con centro sanitario en estos departamentos de Clínico y Peset también están a oscuras en cuanto a la ausencia de estas profesionales. Se trata de Albalat dels Sorells, Vinalesa, Massalfassar, Albuixec, Pinedo, El Palmar, Horno de Alcedo, El Saler, el Perellonet y la pedanía de La Torre.

Quejas en aumento

Las quejas de pacientes van en aumento mientras no sólo no se contratan más matronas, sino que tampoco se sustituye a las que están de baja o se van de vacaciones. «Es un problema que ya lleva tiempo y no lo arreglan, y que se acentúa en verano, porque no hay sustituciones. Las pacientes deben acudir a otra población para que las vea otra matrona, ya que los centros auxiliares no tienen», señala Víctor García, delegado del sindicato Satse en el hospital Clínico. Además, en los centros de este departamento hay otras peculiaridades, como que por falta de espacio, en Serreria la matrona tiene que pasar consulta en el gimnasio.

Y aunque en otras localidades y barrios sí que hay una matrona (sólo una por cada zona básica), pacientes y profesionales reclaman una mayor dotación de personal para poder realizar una mejor atención a las embarazadas. «Es un problema estructural que hay desde que 2022 empezamos a hacer estudios. Ha aumentado el número de mujeres jóvenes en edad fértil pero no el de matronas. Es estresante para el personal y para las mujeres cuando tienen que ser atendidas, porque a veces les toca compartir una misma sala», detalla García.

Estas profesionales realizan fundamentalmente en los centros de salud numerosas actividades educativas y preventivas en todo lo relacionado con la salud sexual de la mujer en etapas clave de la vida como la adolescencia, la edad reproductiva y el climaterio. Además asesoran sobre los métodos anticonceptivos, promueven hábitos de vida saludable y colaboran en la detección de distintos tipos de cáncer (cérvix, genital y mama principalmente) y alteraciones funcionales que tienen que ver con el suelo pélvico.

Actualmente la Comunitat tiene una tasa de 5,8 matronas por cada 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años, una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional (6,1). Pero es que el ratio de España está a la cola de Europa, al ser el cuarto país con peor índice de estas profesionales. Hay menos de mil matronas en la región, pero desde la Asociación Comares estiman que hacen falta más de 550 para alcanzar las cifras europeas y que aconseja la OMS.