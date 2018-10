Fallece Salvador Gascón, impulsor del Circuit de Cheste y propietario de Casa Salvador

El motociclismo valenciano acaba de perder a una de las personas clave en el impulso del deporte de las dos ruedas en la Comunitat, Salvador Gascón. Presidente durante años de la Federación Autonómica, fue uno de los grandes impulsores del Circuit Ricardo Tormo, proyectado en 1973 y que abrió sus puertas en 1999.

Además, fue presidente del Moto Club Cullera durante un prolongado periodo, en años donde adquirieron gran auge las carreras urbanas en la Comunitat, especialmetne en la Ribera. Hace algunos meses estuvo presente en el homenaje que se le dedicó a Ángel Nieto en la cabecera de la Ribera Baixa, y recientemente se le rindió tributo a él en la Fira d'Agost de Xàtiva.

El Ayuntamiento de Cullera tiene previsto decretar a lo largo de este lunes dos días de luto por Salvador Gascón, expiloto y que también destacó como empresario en la hostelería. De hecho, encabezó varios proyectos en este ramo, entre ellos un restaurante temático dedicado al deporte de las dos ruedas.

Estuvo al frente de Casa Salvador en Cullera desde los años 50 y desde allí se convirtió en referencia del arroz, con algunos platos únicos como el arroz negro, la paella con raya y ajos tiernos o la paella de congreso (conejo, setas y trufa). «Empecé fregando; mi padre me decía ¿qué parte quieres? Nos partíamos el restaurante y allí nos poníamos. Luego, con el tiempo, cuando volvía de la escuela me metía en la cocina y, hasta a veces, mi padre me decía que hiciera un arroz raro de esos míos», recordaba.

Recibió numerosos premios tanto por su actividad gastronómica como por la del mundo del motor, el último de ellos el reconocimiento a la trayectoria profesional por parte de la Federación Española de Hostelería.