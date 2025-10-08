Una exposición con 340.000 fotografías restauradas reivindica los recuerdos de 400 familias afectadas por la dana La muestra 'Salvem les fotos UPV/Recuperar las memorias' puede verse en el Centre del Carme hasta el 2 de noviembre

El Centre del Carme y la Universitat Politècnica de València (UPV) han reivindicado el valor de los recuerdos a través de la recuperación de 340.000 fotografías de cerca de 400 familias afectadas por la dana gracias a técnicas digitales y de Inteligencia Artificial en un proyecto colaborativo que se muestra en la exposición 'Salvem les fotos UPV/Recuperar las memorias'.

La muestra recorre los pasos para la recuperación de los archivos gráficos familiares afectados por la riada del pasado 29 de octubre de 2024, desarrollado por la UPV, y permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

Se trata de un recorrido por el proceso de conservación, limpieza y restitución digital de más de 3.000 álbumes y 340.000 fotografías dañados por el agua, el barro y el tiempo, de 378 familias, organizado en cuatro secciones.

Un trabajo interdisciplinar y laborioso en el que se han utilizado técnicas de restauración, de documentación, tecnología digital e, incluso, Inteligencia Artificial para reconstruir detalles y formas que parecían perdidos para siempre.

En ese sentido, la exposición navega entre la ciencia, el arte y el compromiso social, y pone de relieve el valor de las imágenes como memoria encarnada.

«Hemos devuelto el 70 % de las fotografías a las familias», ha señalado el comisario de la muestra Pedro Vicente-Mullor, quien añade: «El momento de la devolución es emocional, único e irrepetible, ya que devolvemos lo único que no se puede comprar. Las fotografías de familia se convierten en memoria viva de una familia, capaces de mantener vivos los recuerdos para las generaciones futuras».

La muestra se refuerza con la exhibición de fotografías originales dañadas, utensilios como guantes, pinceles o batas, así como la proyección audiovisual de álbumes colectivos compuestos por miles de fotos.

'Salvem les fotos UPV/Recuperar las Memorias' arranca como una iniciativa de voluntariado y cooperación en la Facultad de Bellas Artes el 4 de noviembre de 2024.

Este trabajo colaborativo ha derivado en un gran proyecto multidisciplinar al que se han unido disciplinas como las Bellas Artes, la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, la Fotografía y la Inteligencia Artificial, con investigaciones distintas pero complementarias, con el objetivo de salvar el mayor número posible de fotografías y álbumes familiares de afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

El motor del proyecto han sido los voluntarios, alumnos y exalumnos del Grado y Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, del Grado de BBAA, del Máster en Producción Artística y del Máster en Fotografía, todos profesionales en sus disciplinas.

Arriba, momento de la inauguración de la exposición. Sobre estas líneas, panorámica de la muestra y a la derecha, una de las fotos recuperadas. LP

En la presentación de la exposición han participado el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda; la directora de Acción Cultural de la UPV, María José Martínez de Pisón, y los tres comisarios de la exposición, profesores de la Facultad de Bellas Artes, Pilar Soriano, Esther Nebot y Pedro Vicente-Mullor.

Según Bugeda, la muestra pone de relieve la importancia de la labor de las instituciones públicas a la hora de dar apoyo real a la sociedad: «Desde la Conselleria de Cultura, a través del CMCV, hace un año pusimos en marcha el plan asistencial a artistas y colectivos afectados por la dana, invirtiendo recursos económicos en forma de honorarios destinados al sector y contando con muchos afectados en nuestra programación expositiva», ha dicho.

«Otra de nuestras líneas de actuación tras la riada es dar a conocer todos los proyectos de recuperación patrimonial de distintas instituciones públicas, como es este ingente proyecto desarrollado por la UPV, la exposición Andana que estuvo en el Centre del Carme con el proyecto de la UV o la próxima que vamos a inaugurar sobre 'La huella de la Dana' en la práctica artística», ha añadido