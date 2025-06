Los expertos claman por que se escuche la voz de los científicos para salvar la Albufera

Álex Serrano López Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 12:34 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Un futuro guiado por los científicos para salvar el lago. Es una de las principales peticiones del panel de expertos del IV Simposio de la Albufera de este jueves en el que han participado la decana de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad Católica de Valencia, Ana Blázquez; Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València; Miguel Jover, catedrático e investigador del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal y representante de la Universitat Politécnica de València en la junta rectora del parque; y Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de la Comunidad de Regantes de España.

La mesa, moderada por el jefe de Coordinación y Canales de LAS PROVINCIAS, Jorge Alacid, ha buscado saber si la Albufera ha recibido los recursos que necesita. «La dana ha tenido su efecto en la laguna y en el marjal, y revisando el decálogo, no hemos cambiado mucho. Se hablaba de revisar el PORN, de mejorar la calidad del agua... aquella red de compromiso la veo más o menos igual», ha empezado Blázquez. Camacho sí cree que se ha mejorado en una cosa: «La sociedad valenciana se ha dado cuenta del valor de la Albufera, no sólo por ser el lugar donde vive mucha gente, sino porque ha salvado muchísimas vidas. Nunca nos lo habríamos planteado». «Se ha dicho que la Albufera no tiene color, pero sí lo tiene: verde, desde hace 50 años. El color rojo es diferente del que teníamos hace dos años, pero me preguntaban cómo se podía solucionar, y todavía tenemos muchos problemas por solucionar», ha asegurado el catedrático de Ecología de la Universitat de València, que además ha lamentado que el diálogo político «está envenenado por lo que ha pasado»: «Se nos va a acabar el tiempo y no podemos permitírnoslo». «Las cosas no se pueden hacer como se hacían antes», ha asegurado Camacho.

Jover, por su parte, ha dicho que la Albufera «sigue estando mal». «Está enferma, algún colega dice que moribunda. No me atrevo, pero sí realmente mal. La calidad del agua es muy mala, no hay gambetas, no hay germinación acuática, no hay anguilas... Hay que cambiar de paradigma», ha dicho. «Algo distinto hay que hacer si lo que se ha hecho hasta ahora hemos llegado hasta aquí·, ha asegurado Jover, que ha añadido que esperan poder proponer medidas a la Conselleria de Medio Ambiente para conseguir ese cambio de paradigma.

Para Valero de Palma, la Albufera «se ha sacrificado por nosotros». «Si uno mira el plano de la Albufera, ve todas las sequías que aportan recursos la lago, y ahí hubo la laminación de la dana. Pero en ese sacrificio ha salido malherida la Albufera y las acequias, donde ha llegado toda la basura», ha dicho el presidente de los regantes, que ha apuntado que «lo bueno» es que se ha llegado a un acuerdo con los aportes de agua. «El pacto con la Generalitat es una gran noticia porque se podrá enviar 24 hectómetros cúbicos que permitirán vaciar y volver a llenar el lago casi dos veces», ha asegurado Valero de Palma.

Preguntados por si creen que la dana, como dijo este miércoles Odile Rodríguez de la Fuente, puede ser una «oportunidad» para aumentar la concienciación sobre el lago. «Sí, es el momento de buscar un consenso máximo en todos los niveles políticos», ha asegurado Blázquez. «No puede quedarse en un 'tenemos que hacer', hay que hacerlo», ha dicho. «Hay que escuchar a la gente mayor porque su recuerdo ns dirá cómo era la Albufera hace 50 años. Él tiene que marcar el camino porque se lo sabe. Los científicos también, porque ellos saben cómo puede impactar el cambio climático en el lago», ha insistido la decana de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad Católica.

Camacho, que ha dicho que «todo el bien que se le haga a la Albufera no vale una vida», ha asegurado que de las crisis se sale «aprendiendo, y cuando aprendes haces cosas nuevas, o hundiéndote». «La crisis de la dana no ha sido más grave que la acumulación de contaminación durante décadas. Tenemos que aprovechar esta crisis para aprender a afrontar un futuro nuevo, que es diferente al que tenemos», ha señalado el catedrático de Ecología de la UV. Jover ha dicho que la dana «nos ha traído la obligación de hacer un diagnóstico de cómo está la Albufera y, luego, un plan de recuperación. Es una obligación». Valero de Palma se ha mostrado de acuerdo. «Esta crisis ha tenido unas dimensiones descomunales y tenemos que ser ambiciosos en las soluciones para hacer un gran pacto que incluye un montón de infraestructuras e inversiones que han de venir para la seguridad de las personas y de los bienes materiales, pero en los grandes planes hay que contar también con la Albufera, necesitas protegerla», ha asegurado.

Los expertos también han mostrado un ánimo más combativo en la redacción del nuevo decálogo, lo que se hizo tras la dana. «Somos conscientes del daño que causó la industrialización que ha sufrido el lago, pero también sabemos que es necesario invertir, mejorar la gobernanza...», ha dicho Blázquez. Camacho ha pedido una suerte de Plan Marshall para salvar el lago. «En Doñana o el Mar Menor se ha conseguido un consenso mínimo. Me creo a los Ayuntamientos, porque es a nivel municipal donde pasan las cosas, pero estamos viendo que seguimos sin avanzar», ha indicado. Jover ha dicho que él se está volviendo «realista, no pesimista». «Hay que mejorar lo que hacemos en casa. Hace años se aprobaron los tanques de tormentas, la renovación del colector oeste, una nueva depuradora en Alcàsser... yo lo pregunto todas las juntas rectoras», ha lamentado: «¿Por qué no hacemos ya estas cosas?».

«Sin dinero no se pueden hacer los proyectos. Sin unidad tampoco. Vivimos en una sociedad polarizada, con divisiones artificiales generadas por los malos políticos», ha asegurado Valero de Palma. «La Albufera nos hace únicos y nos identifica. Hay que hacer un trabajo de estar todos juntos. Los alcaldes creen que tienen que decidir los técnicos y los científicos», ha dicho el presidente de los regantes.

Y para el futuro...

Alacid ha pedido un ejercicio de futurología. «Hay que hacer políticas hidráulicas a medio y largo plazo, por lo que lo que hay que ver es la evolución. Vamos a tener mas agua y de más calidad para el lago», ha explicado Valero de Palma, que ha apuntado que en el plan de recuperación que presentará la Generalitat «la Albufera tiene que ser un tema importante». Camacho ha pedido identificar los problemas principales del lago para ver si acertamos en la búsqueda de su solución. «Hay que ver si en este contexto climático funcionan estas recetas climáticas. Nos tienen que escuchar», ha insistido.

Blázquez cree que recibir agua «está muy bien», pero también hay que intentar «retener los vertidos y mejorar la calidad del agua del lago». «Las bases deberían estar: la unión, la escucha al comité científico y, sobre todo, tomar decisiones a largo plazo. Hay que tener miras y gestionar para que dentro de 20 años mis nietos puedan disfrutar de ese paisaje tan valenciano», ha asegurado.