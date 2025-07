Conselleria negacionista

Algunes polítiques d'aquesta conselleria de Medi Ambient són plenament negacionistes del canvi climàtic. Negar els seus efectes i no realitzar polítiques per a la ... seua adaptació, mata persones i degrada el medi ambient.

La tramitació de la llei de Costes, o la derogació de la Llei de l'Horta són un clar exemple. Per adapatar-se al canvi climàtic i mitigar els seus efectes (que es on deuria centrar els esforços la conselleria) deurien estar plantejant un nou model territorial i urbanístic, i més després de l'aprenentatge de les inundacions a conseqüència de la dana del 29 d'octubre.

En canvi, desde la carteria autonómica estan permetent la urbanització (i conseqüent impermeabilització) de més sòl en la zona d'Horta (Horta Nord i Horta Sud) i que s'implanten hotels i vivendes a menys de 100 metres de la costa, que es tornen a construir en zones inundables i inundades per la barrancada.

De la mateixa manera, han eliminat processos participatius de la Llei de Canvi Climàtic, es riuen dels consells de participació, com el CAPMA i col.laboren amb altres conselleries que emeten mentides i bulos com que les canyes estan protegides pels ecologistes. Per això Acció Ecol.logista-Agrò ha renunciat a continuar participant en un CAPMA on la conselleria no escolta a les entitats.