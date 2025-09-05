Un estudio revela que el mosquito tigre está presente en todas las poblaciones valencianas

El mosquito tigre campa a sus anchas por todo el territorio de la Comunitat. Ya está como en su casa, y en muchas zonas incluso ... desde hace una década. Esta especie invasora se ha detectado en los 542 municipios valencianos, como demuestra el informe que ha publicado este jueves el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC). La región es, junto con Murcia y Baleares, la única autonomía española totalmente afectada por este insecto, mientras que este mismo estudio determina que aquí no se han hallado otras especies, como el mosquito de la fiebre amarilla o el de Japón.

Este informe publica por primera vez un mapa de distribución del mosquito tigre, el que más presencia tiene en toda España, y junto con el de la fiebre amarilla y el de Japón hay 1.813 poblaciones, un 22%, que ya han sido colonizados por algunas de estas especies. En la investigación, que recopila dos décadas de vigilancia tras la llegada en 2004 del mosquito tigre, han participado más de 40 autores y ha sido liderado por el responsable de entomología y de validación de datos de la plataforma Mosquito Alert e investigador del CEAB-CSIC, Roger Eritja, y el codirector de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus.

En algunas poblaciones, como Castell de Guadalest o Millena, se ha detectado más recientemente la presencia del mosquito tigre, en 2023 en ambos casos, pero en la mayoría del territorio valenciano hace entre cuatro y ocho años que se ha ido avisando de hallazgos de esta especia invasora. En 42 municipios se notificó por primera vez en el año 2021, mientras que en otros 117 fue en 2019 cuando se encontró el insecto, el año en el que más actividad nueva se registró.

Incluso hay 122 poblaciones en las que se halló esta especia hace ya más de una década. En casi 80 de ellas fue en 2014, incluida Valencia capital, y en 30 más en 2013. Las dos localidades en las que se notificó por primera vez la presencia del mosquito tigre fue en el sur de Alicante, en Orihuela (año 2005) y Torrevieja (2009).

Este mapa de distribución municipal ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad científica, 33 instituciones académicas y gestoras de salud pública, así como a los datos aportados por la ciudadanía a través de la plataforma Mosquito Alert. Además de la Comunitat, Murcia y Baleares, las regiones más afectadas son Cataluña, Andalucía, Madrid y Extremadura, aunque en ninguno de estos casos se han detectado en todos sus municipios, como sí ocurre en la valenciana.

Además de las molestas picaduras que causan estos mosquitos tigre, pueden ser transmisores de enfermedades. Según el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, es un potencial transmisor de más de 20 enfermedades infecciosas, como dengue, Zika, fiebre amarilla y Chikungunya, entre otras. Su presencia en el territorio español no ha dejado de aumentar en la última década, localizándose sobre todo en zonas costeras mediterráneas y del sur, pero también en el interior y algunas zonas del norte del país.

El mosquito tigre proviene de zonas tropicales de Asia. Su picadura provoca enrojecimiento de la piel, picor y ligeros cambios dermatológicos en la zona afectada y la zona del cuerpo más afectada por la picadura de este mosquito suelen ser las extremidades inferiores. Su actividad puede extenderse, según su presencia, a lo largo de todo el año, aunque durante el verano es la más prolífica para las picadoras del mosquito tigre, pue sólo son las hembras las que lo hacen. El cambio climático y el alargamiento de los climas templados pueden aumentar sus meses de actividad.

Ya que su presencia está relacionada con acumulaciones muy pequeñas de agua, como las oquedades naturales de los árboles que acumulan agua de lluvia, algunas recomendaciones para prevenir su presencia son vaciar o cubrir recipientes que contengan o acumulen agua de forma continuada, evitar acumulaciones de agua en zonas de drenaje o susceptibles de inundarse, tapar pozos y cisternas, o valorar el uso de mallas mosquiteras en zonas con agua acumulada. El objetivo de todas estas medidas es evitar la reproducción en estos lugares del mosquito.