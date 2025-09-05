Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplar de un mosquito tigre. RICHARD BOUHET / AFP

Un estudio revela que el mosquito tigre está presente en todas las poblaciones valencianas

En los 542 municipios de la Comunitat se ha detectado este insecto invasor, y junto a Baleares y Murcia es la única autonomía totalmente afectada

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:54

El mosquito tigre campa a sus anchas por todo el territorio de la Comunitat. Ya está como en su casa, y en muchas zonas incluso ... desde hace una década. Esta especie invasora se ha detectado en los 542 municipios valencianos, como demuestra el informe que ha publicado este jueves el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC). La región es, junto con Murcia y Baleares, la única autonomía española totalmente afectada por este insecto, mientras que este mismo estudio determina que aquí no se han hallado otras especies, como el mosquito de la fiebre amarilla o el de Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un estudio revela que el mosquito tigre está presente en todas las poblaciones valencianas

Un estudio revela que el mosquito tigre está presente en todas las poblaciones valencianas