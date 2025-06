Un estudio pionero para anticiparse al infarto y a las arritmias

José Molins Valencia Martes, 17 de junio 2025, 15:45 Comenta Compartir

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Comunitat, una de cada cuatro personas fallece por ello. Incluso en toda Europa. Y con el envejecimiento de la población, las cifras aumentan cada vez más. Por eso, para anticiparse a que se desarrollen problemas como infartos, arritmias, insuficiencias cardiacas o incluso colesterol y diabetes, el Instituto de Investigación Sanitaria de la Generalitat (INCLIVA) ha iniciado este martes el proyecto Jacardi, que cuenta con fondos europeos para hacer un cribado en la población general y hallar posibles problemas coronarios.

Unos 200 valencianos se han apuntado a la primera fase de este estudio, que durará hasta febrero de 2026, y ya en el primer día se han hecho pruebas a 28 personas. Hay prevista una segunda fase con otros 200 usuarios, en la que el estudio será más concreto y se centrará en los aspectos más determinantes que surjan de esta primera parte. Como la edad, por ejemplo, que es «el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular, como arritmias, que detectamos con el electro que estamos haciendo en el cribado, como fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, angina de pecho e infarto, o algún soplo», señala Clara Bonanad, cardióloga clínica en el INCLIVA y responsable de este proyecto. «Un paciente con sobrepeso y sedentarismo, más una edad avanzada, suma factores de riesgo. Y si detectamos que tiene el colesterol alto o diabetes, le aconsejamos que tenga un seguimiento», añade.

Se trata de la primera edición de este estudio pionero, aunque la propia doctora Bonanad ya había realizado anteriormente alguna jornada de cribado para población general, que sirvió de inspiración para llevar a cabo este proyecto. En 2023, los últimos datos disponibles del INE, se registraron en la Comunitat 13.140 fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, la tercera región con mayor mortalidad de España. Para las mujeres representa la principal causa de muerte, mientras que para los hombres es la segunda. El sobrepeso y el tabaquismo son las principales causas, según Salud Pública.

«El objetivo es mejorar tanto en el diagnóstico, la prevención, el cribado de las enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo, con foco también en la diabetes. En este cribado estamos haciendo una pequeña historia clínica del paciente para ver su riesgo, si han tenido sus familiares enfermedades. Se hacen pruebas de diabetes, si el paciente el hipertenso, si tiene obesidad, se le pesa, se le mide la cintura, el índice de grasa corporal, un electro y una eco portátil», explica Bonanad sobre el procedimiento, realizado en las instalaciones de INCLIVA.

Ampliar Clara Bonanad, coordinadora del proyecto Jacardi. A. Benetó

Este cribado permite detectar problemas cardiacos que en la población más joven o que no ha desarrollado una enfermedad cardiovascular se pueden tratar, para que el paciente tenga un seguimiento que no hubiera tenido. «Son factores de riesgo que no duelen, no dan síntomas, pero son el preludio de una futura enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en Europa. Por eso desde la UE han destinado una importante partida económica al desarrollo de determinados pilotos», cuenta la especialista. La aportación europea es de unos 700.000 euros.

Por su parte, Mercedes Poveda, manager del proyecto, apunta que gracias a este estudio «se puede llegar a implementar estas pruebas en los centros de salud para que se empiecen a hacer en la población que tenga factores de riesgo, como un análisis adicional», explica. «Entre el 2 y el 5% del gasto sanitario en España es para casos de insuficiencia cardiaca», añade, por lo que la prevención puede evitar que ese gasto siga aumentando, al anticiparse al desarrollo de una enfermedad si se coge a tiempo.

Precisamente sobre esas cifras económicas, la doctora Bonanad incide en que la prevención es fundamental para anticiparse a que haya posibles reingresos de pacientes, en los que «los costes sanitarios y la mortalidad son muy elevados. Todo lo que permita evitar el desarrollo de un ingreso que además puede generar discapacidad es básico. Para eso hay que detectarlo en fases precoces, es el objetivo», reconoce. «Si detectamos colesterol o diabetes en este cribado, tenemos fármacos para frenarlo y que no afecte al riñón o empeore el paciente y desarrolle enfermedades», establece la facultativa.

En la Comunitat, la tasa de mortalidad en Valencia por enfermedades cardiovasculares según el INE es de 242 muertes por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la media española. Además, se estima que el 10% de los adultos presenta alguna enfermedad cardiovascular y la prevalencia es mucho mayor (68%) en personas mayores de 65 años. Además del tabaquismo, otros factores de riesgo son la hipertensión, el colesterol y la diabetes.