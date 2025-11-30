La estación de metro de Colón en Valencia mejora su accesibilidad con las nuevas máquinas de validación de billetes Ferrocarrils de la Generalitat también ha implantado dispositivos de venta de títulos que facilitan el proceso a personas con movilidad reducida

M. R. Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:45

Ls estación de Metrovalencia de Colón es más accesible para personas con movilidad reducida después de la instalación de nuevas máquinas de control de paso y de validación de billetes. Estos dispositivos son de las mismas características de los que tiene la estación Paiporta, reconstruída en los últimos meses después de que quedara arrasada por la dana y que abrió al público el 26 de julio. Esta actuación contempla habilitar nuevos lectores que, a falta de la adaptación del software de peaje del equipamiento de validación, permitirán la validación con tarjetas contactless bancarias, así como con códigos QR, mediante papel o dispositivos electrónicos móviles.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha actuado en una estación que se halla en pleno centro de la capital del Turia y que es junto con Xàtiva la más transitada de la red: cuenta con cerca de 5 millones de usuarios anuales. El proyecto cuenta con finaciación europea de los Fondos Next Generation (MRR) y un presupuesto de 362.983,25 euros, IVA incluido.

Actualmente, la red de Metrovalencia ya dispone de cerca de 535 pasos operativos y 318 validadoras de superficie que se modernizarán entre este año y 2026. FGV también ha mejorado la accesibilidad de las máquinas de autoventa de títulos de la red de Metrovalencia y ha incorporado 188 equipos con un nuevo videointerfono y dispositivo de bucle inductivo que transforma la señal de audio, en un campo magnético captado por los audífonos en posición «T».

Además, en las diferentes máquinas de autoventa, distribuidas en metro y tranvía, se han incorporado el sistema de pago sin contacto que completa a los otros medios ya instalados. Como parte de este proyecto, FGV sigue trabajando en mejorar las condiciones de accesibilidad de los contenidos que se facilitan a través de las pantallas instaladas en las mismas máquinas, mejorando la interfaz gráfica y añadiendo mensajes acústicos. Esta actuación, ha sido financiada por Fondos Europeos, y ha contado con una inversión superior a los tres millones de euros.

En este proceso de actualización no se han incluido las 78 máquinas accesibles que ya disponen de éstas y otras medidas que facilitan su acceso a personas de movilidad reducida, personas discapacitadas sensoriales, cognitivas e intelectuales. Estos equipos, instalados en 2021, disponen de una pantalla táctil de 19 pulgadas con mayores prestaciones gráficas; un sistema de ayuda al usuario, y un software accesible, que combina la navegación por voz y utiliza un lenguaje fácil apoyado por iconos. Además, todos los elementos están identificados por Braille, y disponen de elementos luminosos que se encienden cuando hay que operar en ellos.