Eresa garantiza que todas las resonancias estarán hechas antes del nuevo modelo La empresa asegura que no podía asumir la rebaja del precio de las pruebas planteada por Sanidad en el concurso al cambiar las condiciones de la gestión

La empresa valenciana Eresa, del grupo Ascires, aseguró ayer que cuando finalice el actual modelo de gestión de las resonancias magnéticas en los hospitales valencianos «todas las pruebas asignadas estarán resueltas» y que, hasta ahora, se realizan en un tiempo máximo de 30 días desde que se recibe la petición del médico.

Así lo detalló la directora de Procesos de Administrativos, Alicia Llácer, durante un encuentro con medios en el que la empresa explicó las diferencias entre el modelo vigente (adjudicado por concurso en 2008 y denominado 638) y el que está pendiente de ponerse en funcionamiento (denominado 201 y en el que Eresa obtuvo tres de los cinco lotes ofertados el pasado octubre).

El nuevo concurso, por ejemplo, sólo permitirá a Eresa atender a los pacientes ambulatorios que sean derivados por la Conselleria de Sanidad a las clínicas de la empresa, ya muchos de las pruebas se harán en los propios hospitales. Esta es, precisamente, una de las principales diferencias respecto al modelo anterior, según detalló el director médico de Escires, José Ferrer. «Hasta ahora hemos estado integrados en los hospitales y adaptábamos la citación a la tipología del paciente», dijo.

A su juicio, en el modelo integrado, «el paciente gana en atención médica. Nuestra plantilla hubiera preferido que se mejorará el modelo 638». De ahí que, según detalló, «no se podía asumir el coste del nuevo concurso con los mismos procedimientos que en el anterior» porque hay «un cambio radical» de condiciones y, por tanto, la rebaja que planteaba Sanidad no era asumible. Por ejemplo, ya no existe la obligatoriedad de estar disponibles las 24 horas y los 365 días del año.

En 2018 las resonancias que se realizaron fueron 250.000 mientras que las estimadas en los pliegos del nuevo contrato (departamentos de salud de Valencia, Vinaròs y Marina Baixa) con 54.059. No obstante, Ferrer no cuantificó el ingreso anual previsto por las exploraciones cuando entre en vigor el nuevo modelo. «Nosotros estamos preparados, ya no hay excusa para activarlo», señaló el director médico de Ascires.

Inversión de 22 millones

En este sentido, explicó que el grupo ha invertido 22 millones en su red de clínicas, de los que el 90% se han destinado a tecnología. La atención al paciente derivado por la conselleria se realizará en los centros de Campanar, Universitats (estos dos en Valencia), Xàtiva y Gandia. En conjunto, hasta ahora, el contrato con la conselleria representa el 20% de la facturación de Ascires.

Respecto al personal de Eresa señaló que «no contempla otro escenario» que la subrogación de la plantilla por parte de Sanidad, especialmente tras el informe del Consell Jurídic Consultiu. También confirmó que están estudiando las condiciones del concurso de refuerzo que ha sacado el Hospital General.

Sobre las máquinas, tanto el director técnico sanitario, Rubén Hinarejos, como la directora de Relaciones Corporativas, Alicia Domingo, explicaron que se quedan en los hospitales, que dejaron de actualizarse en 2016 porque así lo pidió la conselleria y que algunas serán reemplazadas por las procedentes de la donación de Amancio Ortega.