Enfermar en verano: sin pediatras en Gandia, centros de salud colapsados en Valencia y hasta dos semanas para lograr cita

La llegada del verano y el incremento poblacional en determinadas zonas cercanas a la costa hacen que la red sanitaria se vea sometida a una ... presión que no está siendo difícil de soportar por el momento. La falta de personal es la nota común apuntada por los profesionales, que ven cómo la presión en verano aumenta.

Problemas en pediatría

Así por ejemplo, un área con dificultades en muy distintos puntos es pediatría. La situación en la zona de Gandia y en su hospital no es sencilla. Según explican desde el sindicato Csif, faltan tres guardias de julio por cubrir. Esta situación se debe a que los pediatras que han obtenido plaza en Atención Primaria ya se han incorporado a sus nuevos destinos, mientras que los de Especializada no se incorporarán hasta el mes de octubre, generando así un hueco que no se está pudiendo cubrir.

El personal está realizando una media de seis guardias al mes, y los contratos de guardias también están al máximo, lo que refleja una importante sobrecarga física y mental para los profesionales.

Este problema no se limita únicamente a Pediatría, sino que afecta también a otras categorías profesionales, donde estamos igualmente bajo mínimos.

En la zona de Villalonga, que incluye los pueblos de Ador, Palma de Gandia, Villalonga, Ròtova, Alfahuir y Llocnou de Sant Jeroni, llevan meses sin pediatra debido a una baja que no se ha podido cubrir.

Además, en otras localidades turísticas de la comarca de la Safor, la situación, que ya era complicada, se agrava con la llegada de más personas que quieren disfrutar de la zona. Centros de salud como el de Oliva ya tenían déficit de dos pediatras, por lo que ahora abriendo la playa y con las vacaciones aún son menos las manos con las que afrontar el trabajo que llega.

Además, los problemas en pediatría no son exclusivos de la provincia de Valencia, ya que en Alcoi o en Elche, según el sindicato Comisiones Obreras, están bajo mínimos.

El servicio de pediatría en Benicàssim carece de lista de espera u las urgencias se atienden al momento mientras que en Torreblanca el médico que atiende a los niños no es pediatra y le sustituirán en vacaciones los otros médicos de familia del centro.

Citas a 15 días

Sin embargo, la situación de complicación y colapso en centros de salud no es en puntos exclusivamente turísticos. En el caso de la ciudad de Valencia, las colas son continuas en muchos centros de salud y los vecinos han lamentado que les den cita para dentro de 15 días a la hora de poder sentarse frente a su médico, si es que éste no ha cambiado en los últimos meses como les ha ocurrido a miles de pacientes.

Hacerse un simple análisis solicitado por el médico equivale a un plazo aproximado de 15 días en el mejor de los casos, y luego, pedir cita con el doctor tampoco es sencillo, porque en muchas ocasiones las agendas no están abiertas y en ocasiones se llenan con mucha rapidez.

En otros casos los pacientes se quejan de que el problema no es tanto que les den una fecha tardía sino la saturación con la que se encuentran que muchas veces derivan en retrasos.

Caos en Castellón

En la provincia de Castellón desde CSIF consideran que, «un año más, el plan sanitario previsto por el Consell para el periodo vacacional resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía». Por ello, han pedido de manera reiterada medidas «para resolver unas carencias que se repiten verano tras verano y que no hacen sino agravar las listas de espera y saturar el servicio».

Pese a que en los municipios costeros turísticos de la provincia la población se incrementa exponencialmente durante los meses de verano, en el ámbito sanitario se produce «una disminución real de las plantillas de los centros de salud y consultorios porque los profesionales médicos y de la sanidad en general no son sustituidos completamente, lo que genera un aumento inasumible de la presión asistencial».

Así, en estas fechas permanecen sin servicio los consultorios de verano de Peñíscola y Alcossebre, lo que incrementa la presión en los centros de salud. También hace varios veranos que están cerradas instalaciones como las de Azulmar y Vilamar en Benicàssim (el de Atlanta abrió el año pasado pero en horario reducido); el de la avenida del Mar en Orpesa (cerrado desde hace varios años), el consultorio auxiliar de Torrenostra en Torreblanca, Las Fuentes de Benassal y la Marjaleria de Castellón, que sigue sin abrir pese a las reiteradas promesas electorales.

Los recortes también afectan a los hospitales, lo que obliga al cierre de las camas. En el caso del Hospital General de Castellón, se cerrarán 15 camas en julio, 30 en agosto y 15 en septiembre.

Una situación que se ha cronificado y que no hace sino agravar la saturación de un sistema de Atención Primaria que se encuentra inmerso en el caos asistencial desde hace varios años.

Incluso en zonas urbanas no se prevé que haya ningún reemplazo de médicos, excepto en los centros con recurso único – y que tampoco se cubren al 100%, ya que en zonas como las comarcas del Alto Mijares o Els Ports, por citar algunos ejemplos, los médicos no son sustituidos y tienen que cubrir las vacaciones de sus compañeros de los municipios limítrofes-, ya que desde Sanidad están teniendo dificultades incluso para cubrir jubilaciones o bajas en estos momentos.

En la provincia de Castellón y según Comisiones Obreras, «faltan menos facultativos que otros años pero aún así faltan. Hay carencia de médicos de familia faltan y los pediatras se arreglan como pueden».

En Oropesa es «el caos, como todos veranos. Se cuadriplica la población en verano y la infraestructura del centro es minúscula y obsoleta. No tiene capacidad estructural para atender a ese número de habitantes».

Consultorios que necesitan más personal

El reciente anuncio del plan estival realizado por la Conselleria no convence a los profesionales. El mismo incluía la apertura de un consultorio auxiliar en 25 zonas de playa, seis más que el año pasado y casi la mitad de todos estos centros están en la costa de la provincia de Valencia. Las seis nuevas playas con ambulatorio abierto son El Puig, Puçol, Sueca-Mareny Barraquetes, Cullera El Faro, Miramar y Piles, aunque en Mareny Blau, que el año pasado sí que estuvo abierto, este verano cerrará.

Además, Sanidad también anunció que iba a reforzar 74 ambulatorios con más personal durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo que aumenta en ocho respecto a los que contrataron a sanitarios de refuerzo el verano anterior. Todo ello con un presupuesto de 82,5 millones de euros para la cobertura asistencial, tres más que en 2024 y 10,2 más que en 2023, el último año del gobierno del Botánico, detalla Sanidad.

Desde CSIF valoraron positivamente el incremento presupuestario destinado a la cobertura asistencial en los meses de verano, ya que refleja una mejora respecto a años anteriores: «No obstante, queremos subrayar que este esfuerzo solo será verdaderamente eficaz si se traduce en contrataciones reales y suficientes de personal sanitario. Es fundamental evitar la sobrecarga de los profesionales, que ya arrastran un elevado nivel de presión asistencial, y muy importante el garantizar sus vacaciones».

«Insistimos en reforzar las plantillas en las zonas de mayor afluencia y de llevar a cabo una planificación adecuada que permitan cubrir todas las necesidades. Solo así se podrá ofrecer una atención sanitaria de calidad tanto a la ciudadanía residente como a los visitantes», han agregado.

Con personal pero sin material suficiente

El Departamento de Salud de Dénia se está beneficiando de la declaración de difícil cobertura, porque son muchos los profesionales que han optado por quedarse y los que han llegado. De 900 que quedaban de la concesionaria Marina Salud, ahora estarán 1.800 entre el estatutario y personal laboral, según indica desde el sindicato Comisiones Obreras, por lo que las plazas de médico de familia y enfermería se están completando prácticamente. Además, la apertura de consultorios auxiliares para reforzar la llegada de turistas tampoco está teniendo problemas.

Lo que sí se hace hincapié es que aún falta material: «Se han incorporado muchos médicos, pero tienen que compartir espacios e incluso ordenadores», señalan desde este sindicato y subrayan la necesidad de que tanto en Dénia como en Calpe de un otro nuevo centro de salud porque la población ha crecido y los turistas ya no son tan estacionales.

Respuesta de Sanidad

Ante esta serie de denuncias, fuentes de la Conselleria de Sanidad han recordado que en cuanto a hospitales, la reducción de las camas hospitalarias en verano no afecta a los hospitales de mayor afluencia turística, tanto en zonas de costa como de interior. En este sentido, la Conselleria de Sanidad «mantiene todas las camas disponibles en los hospitales de Vinaròs, Francesc de Borja de Gandia, Denia, Marina Baixa de La Vila Joiosa, Torrevieja, Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent y Alcoi».

Además, en los hospitales ubicados en zonas costeras o de mayor afluencia turística, para garantizar una asistencia adecuada, «los servicios de Urgencias son reforzados en caso de necesidad».

En cuanto a la situación con los pediatras, en el departamento de salud de Gandia «se ha producido esta circunstancia puntual en Pediatría del hospital, mientras se resuelven los correspondientes procesos selectivos. No obstante la asistencia pediátrica está garantizada tanto en consultas, como en urgencias ya que en este servicio se están cubriendo las guardias con profesionales de otros departamentos de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI)».