Encierro universitario en Valencia contra el genocidio en Palestina La Red Universitaria, convocante de la iniciativa, asegura que el curso no puede empezar como si no pasara nada e insta a las instituciones académicas a adoptar medidas contra Israel

B. G. Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:52

El nodo local de Valencia de la Red Universitaria por Palestina ha anunciado este jueves el inicio de un encierro indefinido de personal universitario en el edificio de La Nau de la Universitat de València. La acción, aseguran, responde a la necesidad de «negarse a empezar el curso con normalidad» ante el genocidio que se está produciendo en Palestina, y pretende ser una protesta con «rotundidad severa» frente a la inacción institucional.

La primera asamblea abierta del encierro se celebra esta misma tarde, a las 18 horas. «No podemos empezar el curso como si no pasara nada», aseguran y convocan a todos los sectores del personal universitario (docente, investigador, técnico, administrativo y en formación) «para mostrar nuestra absoluta condena y rechazo al genocidio en curso a Palestina y exigir medidas concretas desde nuestras universidades».

Desde la organización, afirman que la universidad no puede permanecer muda frente al «colonialismo, el racismo y el militarismo», y recuerdan que la función de la educación superior es precisamente «habilitar el futuro y abrir posibilidades de existencia y de conocimiento en un diálogo común y compartido».

En este sentido, consideran que una universidad que no se posiciona con claridad frente a estos crímenes es una institución irrelevante. La protesta tiene lugar en un contexto marcado por el plazo fijado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2024, que exigía la retirada israelí de todos los Territorios Palestinos Ocupados antes del 18 de septiembre de este año.

«El tiempo se ha acabado. La movilización es ahora o nunca», afirman desde el colectivo, que señala que los compromisos adoptados por las universidades españolas durante la primavera de 2024 han resultado claramente insuficientes.

El colectivo hace también un llamamiento urgente a los equipos de gobierno de las universidades para establecer un grupo de trabajo que formalice nuevos acuerdos y aplique medidas institucionales concretas.

Estas medidas tienen que estar centradas sobre varios ejes: ruptura de relaciones comerciales y financieras directas e indirectas con Israel; ruptura de colaboraciones de investigación con Israel en el marco de los proyectos europeos; impulso de relaciones institucionales estatales e internacionales de coordinación con otras universidades; cooperación con universidades palestinas y proyectos internacionales de apoyo a Palestina; y constitución de un grupo de trabajo y colaboración periódica de seguimiento de las medidas acordadas e implantadas.

La acción de encierro se inspira en la Acampada por Palestina que tuvo lugar en 2024 en la Universitat de València, la primera del Estado español en posicionarse públicamente a favor del pueblo palestino. El colectivo reconoce que el momento actual representa una «bifurcación histórica» que marcará el futuro de los derechos humanos.