Empieza la suspensión de colegios para el martes: Alaquàs y Massanassa Los Ayuntamiento mantienen las restriciones a pesar de la bajada a alerta naranja

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

Los Ayuntamientos de Massanassa y Alaquàs han tomado ya la decisión de que los colegios sigan este martes cerrados, a pesar de que la previsión de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) es pasar a medianoce de alerta roja a naranja.

«El Ayuntamiento de Alaquàs comunica que para mañana martes 30 de septiembre se mantienen las mismas medidas concretadas en la jornada de ayer 28 de septiembre», informaron en redes sociales. «Suspender la actividad lectiva y actividades extraescolares en los centros educativos», se señala, además de suspender toda activiad deportiva, tanto al aire libre como cubierta.

De manera paralela se ha aprobado también el cierre y suspensión de toda actividad en el centro de día, el centro social Benàger, el centro social Camí Vell, Passatge Jove, Bosque Urbano y Huertos Urbanos, la biblioteca municipal, la Sala de Estudio Municipal y el Cementerio municipal.

Todo esto se ha aprobado en el seno del Cecopal, presidido por el alcalde Toni Saura. «Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios, incluidos los desplazamientos a parques, jardines, alamedas, zonas de esparcimiento canino, etc», abundaron.

Además, como medida preventiva, ha comenzado la distribución de sacos de arena en las calles más propicias del municipio para sufrir inundaciones. «Se ruega a la ciudadanía que evite sacar enseres a la calle que puedan impedir o dificultar el paso».

En cuanto al Ayuntamiento de Massanassa, para mañana martes se ha decidido mantener «las medidas tomadas para hoy lunes, ante la previsión de alerta naranja», donde se cita la suspensión de clases en todos los centros educativos, así como las actividades municipales o el cierre de parques y el camposanto municipal.

El Cecopal de esta población ha aprobado también el cierre de la biblioteca y al Espai Jove, junto con las citas presenciales en servicios municipales, que se harán por teléfonon.

Otros Ayuntamientos ya decidieron que con alerta naranja no habría clases. Es el caso de Mislata, que este lunes no se ha pronunciado oficialmente, lo mismo que Xirivella o Manises. La veintena de municipios de l'Horta Sud estudian un protocolo conjunto de emergencias donde esta sería una de las medidas.