El calor asfixiante, de finales de mayo y principios de junio hace que numerosas personas acudan a las playas a darse un chapuzón. Algunos municipios ... acaban de poner en marcha la vigilancia del litoral, pero todavía quedan otros que no han activado este servicio, pese a que el ambiente estival parece ir adelantándose cada vez más y ya se han empezado a producir las primeras tragedias. Desde la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana inciden en la necesidad de que todo lo que debería rodear a este momento lúdico esté listo con antelación y no tener que ir con prisas después. «Cuando empiecen los ahogados, nos llamarán para hacer jornadas formativas», lamenta Salvador Perelló, director de Formación de la Federación.

En 2024 se produjo un inicio de junio negro en la costa valenciana, con cinco víctimas en las primeras cuatro jornadas. Este año, ha sido a finales de mayo cuando dos personas han perdido la vida, una en Cullera y otra en Torrevieja.

Perelló critica que la región carece de un decreto desarrollado de seguridad en las playas, considera que es una asignatura pendiente a la que hay que dar solución lo antes posible. El anterior gobierno de la Generalitat publicó un decreto, aunque estaba vacío de contenido. Y nada se ha avanzado al respecto desde que Carlos Mazón está al frente del Consell, por lo que cada ayuntamiento sigue sus propias directrices.

Pero para la Federación esta no es la mejor opción. Considera que no se puede dejar en manos de los ayuntamientos los calendarios, sino que «hace falta un ente autónomo que lo regule», puesto que no están adaptados al cambio de clima. Sus fechas de comienzo de las tareas de socorrismo permanecen fijas, mientras que las altas temperaturas se adelantan y con ellas la afluencia de personas en la costa.

Por ese motivo, Salvador Perelló insiste en la necesidad de un plan de prevención de ahogamientos más amplio, que el decreto que desarrolla la seguridad en las playas se dote de contenido y que se ponga en marcha. Aboga por unas directrices que dejen de ser genéricas, como las que aplican los consistorios, y que se pase a unas que se adapten a la situación real y se elaboren en función de cada tipo de playa, su peligrosidad, la afluencia de bañistas o los efectivos que requiere. Incluso hay zonas en las que, en función de su población o la presencia constante de turistas, «deberían tener un dispositivo todo el año» y no solo en temporada estival.

Mientras se consigue ese objetivo, el representante de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana defiende la importancia de revisar los horarios en los que se presta el servicio de vigilancia, para que empiecen antes y acaben más tarde. El argumento resulta sólido porque no todos los bañistas se esperan hasta las diez o las once de la mañana para acercarse a la playa o a las ocho de la tarde se van.

Asimismo, recalca la necesidad de dar información a la población. Con ese conocimiento se podrían prevenir situaciones de riesgo. Sin embargo, esa formación se debe proporcionar con cierta antelación, para que esté preparada.

En la Comunitat hay puntos donde todavía no está en marcha el servicio de socorrismo. En Torrevieja, donde el sábado pasado falleció un hombre por ahogamiento, está previsto que arranque el 14 de junio y se prolongue hasta el 14 de septiembre de forma diaria. A partir de esa fecha serán los tres fines de semana siguientes y el puente entre el 9 d'Octubre y el Pilar.

Dénia, que recientemente ha adjudicado el contrato, tiene fijado el inicio en el 7 de este mes, aunque no será hasta el día 15 cuando pase a ser de carácter diario. Y Calp, que también acaba de escoger empresa, comenzará el socorrismo el 9 de junio.

Esta demora contrasta con Benidorm, donde hay un dispositivo permanente todo el año y que se refuerza en verano. En Gandia ya estaba operativo en mayo y en Tavernes de la Valldigna desde el puente del Día del Trabajador hay vigilancia todos los fines de semana y el 15 de junio pasará a cada día. Otros puntos los pusieron en marcha días atrás o con la llegada de junio. En ese bloque se encuentran Valencia, con un despliegue de 170 personas; Xeraco, Sueca, Cullera, Xàbia y Orihuela, entre otros.