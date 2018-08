Emilia Benavent: «Hemos estado preocupados toda la noche por si teníamos que evacuar» Emilia Benavent, ante la zona del incendio de Llutxent. / LP Los vecinos lamentan la llegada de las llamas al parque natural de El Surar REDACCIÓN Martes, 7 agosto 2018, 17:31

Emilia Benavent es una vecina del pequeños municipio de Pinet, donde está establecido el PMA y desde donde los bomberos han estado cargando agua toda la noche en la zona del incendio de Llutxent. «Nos acostamos muy tarde, cuando ya vimos que el viento había cambiado de dirección y no había posibilidad de que nos evacuaran. Pero hemos estado toda la noche preocupados por si las condiciones meteorológicas cambiaban y el fuego venía hacia el casco urbano, así como el humo. Lo que sí hemos visto a los bomberos y a los agentes de la UME trabajar toda la noche pegados al fuego. Los vecinos de Pinet sí que estamos viviendo de lleno este incendio, viendo como los bomberos repostaban en piscinas y en las tomas de agua y escuchando el ruido de los helicópteros», manifestaba y mostraba su deseo de que no hubiera un repunte y cambiara la situación por lo que seguirán en alerta hasta que no esté totalmente extinguido. Ya han perdido lo que ellos consideran «su joya», el parque natural de El Surar, ahora esperan que el fuego no vuelva hacia el casco urbano.