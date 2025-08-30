Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo Tres medios aéreos y varias unidades terrestres combaten las llamas declaradas junto a unas viviendas en el camino del Tossal

Arturo Checa Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 14:00 Comenta Compartir

El último fin de semana de agosto ha comenzado con un nuevo reto para los encargados de la lucha contra el fuego en la Comunitat. Un incendio forestal se ha declarado en la mañana de este sábado en Benimodo, en la zona del camino del Tossal, y cerca de varias casas de campo diseminadas. Por esta razón, desde el Centro de Emergencias se ha declarado la alerta 1, por poder afectar las llamas a bienes de naturaleza no forestal.

Al lugar se han trasladado inicialmente dos medios aéreos, así como dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y cuatro dotaciones de los Bomberos Forestales.

La cercanía de las llamas a las viviendas ha hecho que posteriormente se movilizara otro medio aéreo, así como dos agentes medioambientales y voluntarios de ACIF (Agrupación contra Incendios Forestales) de Carlet.