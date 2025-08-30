Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo
Imagen aérea del incendio facilitada por Emergencias. LP

Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo

Tres medios aéreos y varias unidades terrestres combaten las llamas declaradas junto a unas viviendas en el camino del Tossal

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:00

El último fin de semana de agosto ha comenzado con un nuevo reto para los encargados de la lucha contra el fuego en la Comunitat. Un incendio forestal se ha declarado en la mañana de este sábado en Benimodo, en la zona del camino del Tossal, y cerca de varias casas de campo diseminadas. Por esta razón, desde el Centro de Emergencias se ha declarado la alerta 1, por poder afectar las llamas a bienes de naturaleza no forestal.

Al lugar se han trasladado inicialmente dos medios aéreos, así como dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y cuatro dotaciones de los Bomberos Forestales.

La cercanía de las llamas a las viviendas ha hecho que posteriormente se movilizara otro medio aéreo, así como dos agentes medioambientales y voluntarios de ACIF (Agrupación contra Incendios Forestales) de Carlet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  4. 4 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  5. 5

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  6. 6

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  7. 7 Decathlon abre nueva tienda en Valencia
  8. 8

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  9. 9

    Morant indigna al sector crítico de Compromís
  10. 10

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo

Emergencias establece la alerta 1 por un incendio forestal en Benimodo