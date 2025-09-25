La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días Tanto Aemet como Meteored pronostican precipitaciones intensas en muchas zonas de España coincidiendo con el veranillo de San Miguel

A las puertas del veranillo de San Miguel, a finales de septiembre, España se prepara para la llegada de los restos del huracán 'Gabrielle', que pueden entrar en la Península este domingo convertidos en un ciclón postropical o borrasca y que llegará, según todos los meteorólogos, acompañada de viento, lluvia y olas de hasta seis metros.

Aemet explica que hay escenarios que apuntan a la llegada de una borrasca profunda y los fenómenos adversos que puede provocar pueden venir, sobre todo, en forma de mal estado de la mar, lluvias y vientos intensos, sobre todo en el oeste de la Península.

Incertidumbres y certezas

Sin embargo, a 25 de spetiembre aún no se sabe con exactitud el tramo final de su recorrido, ya que algunos escenarios apuntan a que la borrasca podría acercarse más al norte y entraría en la Península desde la costa portuguesa. Mientras tanto, otros contemplan un desplazamiento hacia el golfo de Cádiz, donde tendería a disiparse progresivamente.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored, explica que en la recta final de esta semana 'Gabrielle' se transformará en una borrasca más típica de estas latitudes, tras atravesar las Azores con rachas de viento de unos 200 kilómetros por hora (km/h) y dejar a su paso lluvias y tormentas intensas y un temporal de mar «bastante duro» en el archipiélago portugués, al que impactará con categoría 3.

Ampliar Imagen cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC), donde se muestra el pronóstico de cinco días de la trayectoria del huracán Gabrielle en el Atlántico. Efe

¿Y cómo y cuándo llegará a la península? Lo primero que hay que saber es que a España no llegará en forma de huracán, sino de ciclón postropical o tormenta subtropical al reforzarse tras interactuar con una vaguada. Esto puede implicar, según Biener, que su radio de acción aumenta y que puede dejar vientos intensos en amplias zonas, así como lluvias localmente fuertes y temporales de mar duros en torno al centro de la depresión.

Lluvias de 100 l/m2 en puntos de la península

El «escenario más probable», según el meteorólogo, es que el centro de 'exGabrielle' toque tierra entre el entorno de Lisboa y el cabo de San Vicente a media mañana o al mediodía del domingo, pero que aún existe algo de incertidumbre en cuanto a su trayectoria final, lo que es habitual con estos sistemas postropicales, y que Extremadura y el oeste de Andalucía serán las comunidades más afectadas por las lluvias, con escenarios que muestran acumulados «que pueden sobrepasar los 50 litros por metro cuadrado (l/m2)» en puntos de estas zonas entre el domingo y el lunes. Incluso no se descartan acumulados puntuales de más de 100 l/m2 en el oeste-suroeste peninsular.

¿Y llegará a la Comunitat Valenciana? Biener afirma que la borrasca se debilitará rápidamente al cruzar la Península o el Estrecho, pero sus restos, un embolsamiento de aire frío en altura y un flujo bien marcado de levante debido al bloqueo escandinavo, podrían dar lugar a un «episodio de lluvias localmente intensas a comienzos de la próxima semana en el entorno del Estrecho y en otras comunidades mediterráneas«, algo que tampoco descarta Aemet a cuatro días de la entrada del exhuracán Gabrielle en la península.

Aemet no descarta nada

Aemet asegura que aún existe un «elevado grado de incertidumbre», pero cree que «es probable el desarrollo de una vaguada fría en altura» afecte «al este peninsular y Baleares, mientras que en superficie puede continuar un centro de bajas presiones en el golfo de Cádiz, o bien desplazarse y extenderse por el área mediterránea, o incluso disminuir».

Así, a partir del lunes 29 de septiembre se espera «abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones en el extremo norte, tercios este y sur, Alborán y Baleares. Son más probables en el Cantábrico, nordeste, amplio entorno del Levante y Baleares. Dentro del alto grado de incertidumbre mencionado, de darse las precipitaciones, pueden ser abundantes o intensas y con tormenta en el sur de Andalucía, tercio sudeste, litorales del nordeste y Baleares».

En la Península y Baleares predominarán vientos de componentes norte y este, moderados en el área mediterránea y el Estrecho y, con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes, en los litorales del noroeste, sin descartar los litorales almerienses, así como flojos u ocasionalmente moderados en el resto.

Previsión del tiempo antes del fin de semana en la Comunitat

Viernes 26 de septiembre

Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en zonas del litoral por la mañana, donde no se descartan chubascos aislados. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Valencia y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, salvo en el litoral de la mitad norte, donde se darán pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo en el interior de Valencia y a sur y sureste flojo en el resto, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Sábado 27 de septiembre

Cielo poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde. Posibles brumas y bancos de niebla dispersos en el interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable; la segunda mitad del día tenderá a predominar la componente oeste en el interior de Valencia y la componente sur en el resto, aumentando a sur y sureste moderado en la mitad sur del litoral por la tarde.

Domingo 28 de septiembre: primeras precipitaciones, tormentas y chubascos

Intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso la segunda mitad del día. Probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes; en el resto no se descartan precipitaciones de forma más débil y dispersa. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas con pocos cambios, salvo descensos en el litoral y prelitoral central. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este en las horas centrales.