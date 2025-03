Educación paga las deudas a los concertados tras las quejas de los colegios valencianos

Apenas 72 horas después de la denuncia, la Conselleria de Educación ha abonado a los centros concertados los gastos de funcionamiento que ... adeudaba de los meses de diciembre, enero y febrero. Son 18,5 millones de euros que permitirán aliviar la situación en la que se encontraban muchos colegios que no podían hacer frente a estos pagos por los retrasos de las consellerias.

La deuda era especialmente preocupante porque con estos gastos se abonan las nóminas del personal de administración y servicios que algunos centros ya no sabían cómo hacerles frente. También podrán pagar los recibos de la luz y el agua, los suministros las exigencias derivadas de protocolos de seguridad, planes de igualdad o de protección de datos, todos ellos obligatorios al desprenderse de normativas estatales o autonómicas, y hacer frente a algunas reparaciones urgentes.

La denuncia de los impagos corrió a cargo de Escuelas Católicas que la semana pasada denunció la deuda de la Conselleria de Educación con los centros concertados. El pago se ha producido en la mañana de hoy lunes.

En la denuncia Escuelas Católicas se refería a que la situación ya era «insostenible», por lo que reclamaba una pronta solución. La demanda de la entidad ha sido escuchada por la conselleria que este mismo lunes ha hecho frente a los impagos.

Los costes de funcionamiento se cubren con el capítulo denominado Otros Gastos, que forma parte del concierto educativo que tienen los centros con la administración educativa. Es el único módulo que se ingresa directamente a las titularidades de los centros, pues los restantes, como los que recogen las retribuciones del personal docente y los pagos relacionados con obligaciones fiscales, están delegados a la Conselleria de Educación.

A diferencia de las nóminas y los gastos fiscales, este capítulo no se actualiza desde 2009 por lo que los centros concertados han pedido a Educación que aumente el capítulo de Otros Gastos. Si no hay sorpresas en la aprobación de los Presupuestos de 2025, se incrementará un 3% en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, llegando al 5% en el caso de unidades de Educación Especial.ç

Escuelas Católicas ha reclamado a la administración educativa agilidad en los pagos. «Los casi trescientos centros educativos distribuidos por la Comunitat integrados en nuestra red llevan casi cuatro meses sin recibir el pago para hacer frente a los gastos de funcionamiento», se recoge en la denuncia de Escuelas Católicas. Además, se abunda en que «la situación es insostenible» y en que «los colegios lo están pasando muy mal porque no disponen de recursos para hacer frente a los gastos que se originan cada día simplemente por el mero hecho de abrir la puerta», como describe, de manera gráfica, Vicenta Rodríguez.

En este sentido, la organización recuerda que «no se están atendiendo las necesidades básicas» y que «los colegios no somos entidades crediticias», en el sentido de que no entra dentro de sus funciones el tener que soportar impagos de la administración que en la práctica obligan a dejar facturas pendientes a proveedores cuando no a adelantar las cuantías con fondos propios ante la falta de disponibilidad presupuestaria de la Generalitat.