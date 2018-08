Educación da marcha atrás y readmite a los interinos sin título de valenciano

Cuatro años de plazo para los docentes de conservatorios y escuelas de idiomas

La Conselleria de Educación ha dado cumplimiento al mandato de Les Corts a través de la orden que regula la catalogación con el requisito lingüístico de los puestos docentes de las enseñanzas de régimen Especial, que son los últimos que quedan por someterse a esta exigencia. Es decir, se ha aprovechado la normativa destinada a estos profesionales para incluir una disposición añadida que se refiere al resto de docentes que carecen de la capacitación.

La orden que ayer publicaba el Dogv establece para los primeros -maestros de taller, docentes de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y de Escuela Oficial de Idiomas- una moratoria de cuatro años para que se saquen la capacitación si no la tienen, y además, pone a su disposición cursos de formación específicos.

En el caso de los funcionarios de carrera, si una vez vencido el plazo no la han conseguido seguirán manteniendo su plaza, aunque verán limitada su movilidad. Es decir, en caso de querer cambiar (por ejemplo con un concurso de traslados) sólo podrán elegir plazas en zonas castellanohablantes. Lógicamente, son las mismas condiciones que las fijadas para los funcionarios del resto de cuerpos.

En cuanto a los interinos, si de cara al 2022-2023 no han obtenido la capacitación quedarán desactivados (que no excluidos) de las bolsas. La orden dice que si de manera justificada no se pueden cubrir determinadas plazas con personal con el requisito se podrá hacer con aspirantes que no lo tengan, si bien serán casos excepcionales.