Los Ecologistas condicionan participar en el proceso de la declaración de Reserva de la Biosfera de la Albufera al «buen estado ecológico»

Las organizaciones ecologistas Acció Ecologista - Agró, Ecologistes en Acció València, Fundació Nova Cultura de l'Aigua, Per l'Horta i Xúquer Viu han condicionado su participación en el proceso para la declaración de Reserva de la Biosfera para la Albufera de Valencia al «buen estado ecológico» de este espacio natural.

En concreto, piden que «se dé respuesta a las propuestas y observaciones» que manifestaron en el mes de febrero en el anterior proceso que no llegó a su término. Entonces mostraron su «escepticismo» ante esta figura, al considerar que, en estos momentos, la Albufera «todavía se encuentra lejos de conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación ni siquiera se han definido», explican en un comunicado.

Por ello, han recalcado que todos los esfuerzos y recursos de las administraciones públicas implicadas «tienen que dirigirse a conseguir este objetivo». Además, han agregado que no consideran «prioritaria» esta figura «de reconocimiento que no implica ningún cambio normativo ni ejecutivo y, por lo tanto, no le proporciona ninguna medida de protección adicional o nueva al deteriorado ecosistema de la Albufera».

Han insistido en que los esfuerzos de las administraciones competentes deben centrarse en resolver «lo más pronto posible y con todas las garantías y la máxima eficacia, la tramitación pendiente del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Plano Rector de Uso y Gestión y las Normas de Gestión de la Red Natura 2000.

Entre los aspectos que plantean para mejorar la calidad de l'Albufera incluyen aumentar los volúmenes de agua y garantizar un régimen de caudales ecológicos en el lago y en la zona húmeda, que consideran que «no están garantizados»; así como la importancia de los valores ambientales, paisajísticos, territoriales y socioculturales de toda l'Horta periurbana de València y del marjal.

Igualmente, reiteran que la prioridad ahora «tiene que ser el conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación de l'Albufera y la aprobación de los distintos Planes y Normas», al tiempo que se debe proteger la huerta, «recuperando plenamente la Ley de l'Horta del año 2018».

«La declaración de Reserva de la Biosfera sólo tendrá sentido cuando estos objetivos estén conseguidos», han defendido las organizaciones ecologistas.