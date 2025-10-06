Dos accidentes en la A-7 y más de 62 kilómetros de retenciones en las entradas y salidas a Valencia este lunes La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías

Atascos en la A-7 este lunes, 6 de octubre.

Redacción Lunes, 6 de octubre 2025, 08:27

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 6 de octubre, un accidente en la A-7 a la altura de Picassent que está provocando cuatro kilómetros de retenciones sentido Valencia. Además, también se ha producido otro accidente en esta misma vía a la altura de Picassent que povoca dos kilómetros de colas en este caso sentido Alicante.

Al mismo tiempo, también se registran las retenciones habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. En la misma A-7 Tráfico ha notificado tres incidencias: cinco kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona; cuatro kilómetros a la altura de El Collado sentido Alicante y 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante.

Otras de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-31, donde se han notificado 12 y 15 kilómetros de colas respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: dos kilómetros a la altura de Picassent sentido Alicante

- A-7: cuatro kilómetros a la altura de Picassent sentido Valencia

- A-7: cinco kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: cuatro kilómetros a la altura de El Collado sentido Alicante

- A-7: 3,5 kilómetros entre El Baro y Cruz de Gracia sentido Alicante

- CV-35: ocho kilómetros entre La Pobla de Vallbona y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: cuatro kilómetros entre La Coma y Benimámet-Beniferri sentido Valencia

- V-31: siete kilómetros entre Silla y Catarroja sentido Valencia

- -V-31: seis kilómetros entre Horno de Alcedo y Albal sentido Alicante

- V-31: dos kilómetros entre Sedaví y Horno de Alcedo sentido Valencia

-V-30: cuatro kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: tres kilómetros entre La Cañada y Quart de Poblet sentido puerto

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-30: tres kilómetros entre Benimámet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

- CV-31: dos kilómetros a la altura de Terramelar sentido puerto

- A-3: un kilómetro a la altura de Mislata sentido Valencia