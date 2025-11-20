Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Les Corts votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre
El barranco del Poyo, a su paso por Paiporta, tras la dana. Efe/Biel Aliño

El director general niega que se mandara a los agentes de medio ambiente a su casa el día de la dana: «Se les dijo que trabajaran de manera segura»

Gomis señala a la jueza que ofreció a los profesionales para la vigilancia de barrancos a través de un correo electrónico, pero no contactó por teléfono con el departamento

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

Luis Gomis es el director general de Medio Ambiente y Medio Natural. Es el mismo puesto que desempeñaba el día de la dana, el fatídico ... 29 de octubre de 2024. Este jueves ha declarado como testigo ante la instructora de la dana. La cuestión más importante residía en aclarar el supuesto ofrecimiento de agentes medioambientales para la vigilancia de los barrancos en aquella jornada. La zona afectada por la riada comprende tres demarcaciones. Cada una cuenta con entre 16 y 20 profesionales, ha indicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  9. 9 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  10. 10

    Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El director general niega que se mandara a los agentes de medio ambiente a su casa el día de la dana: «Se les dijo que trabajaran de manera segura»

El director general niega que se mandara a los agentes de medio ambiente a su casa el día de la dana: «Se les dijo que trabajaran de manera segura»