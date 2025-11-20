El director general niega que se mandara a los agentes de medio ambiente a su casa el día de la dana: «Se les dijo que trabajaran de manera segura»

Luis Gomis es el director general de Medio Ambiente y Medio Natural. Es el mismo puesto que desempeñaba el día de la dana, el fatídico ... 29 de octubre de 2024. Este jueves ha declarado como testigo ante la instructora de la dana. La cuestión más importante residía en aclarar el supuesto ofrecimiento de agentes medioambientales para la vigilancia de los barrancos en aquella jornada. La zona afectada por la riada comprende tres demarcaciones. Cada una cuenta con entre 16 y 20 profesionales, ha indicado.

La conselleria de Medio Ambiente hizo una propuesta de colaboración a las 12.19 horas y que consta que llegó a las 12.25. Esto se hizo a través del registro departamental que es el cauce reglamentario. Sin embargo, al menos tres testigos, según ha recordado la jueza, insisten en que eso no se transmitió de manera efectiva al Centro de Emergencias. Es más, que el documento constaba como descargado ya el día 30.

Gomis ha señalado que consta como recibido el día 29 a las 12.55, pero ya no sabe si se abrió el documento en ese momento. Él tampoco contactó telefónicamente con Emergencias o la Conselleria para reiterar esa propuesta de colaboración que hizo porque forma parte del plan, según ha aclarado. Además, ha negado que se enviara a los profesionales a casa a las 11 de la mañana. «Eso no es cierto. Se les dijo que hicieran sus funciones de manera segura». Entre sus cometidos, figuran el cumplimiento de la normativa de caza y pesca, forestal, el control de vías agropecuarias, el respeto de la normativa medioambiental...

Gomis ha relatado que, en otras ocasiones, los agentes han colaborado en la medición de escalas en los barrancos. Y se les ha movilizado desde Emergencias -existen también otros métodos- y que esa observación debe realizarse cada varias horas. Un dato que ha querido destacar como importante. Se da la circunstancia de que los bomberos que fueron a vigilar el barranco del Poyo se marcharon porque, según algunos mandos, desde Emergencias no se les había trasladado la orden de mantener ese puesto de vigilancia durante un periodo de tiempo determinado.

El alto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente ha señalado durante su comparecencia que su dirección general no suspendió actos aquel día y que no recordaba si se le dijo al personal que se podía marchar a casa.