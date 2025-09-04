DIRECTO | Rovira, ante el inicio del curso escolar: «Las cifras no mienten, las personas sí»
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del conseller de Educación
Valencia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:55
12:22
Volviendo a la cuestión de los barracones, el conseller ha insistido en que los retrasos se han debido a un problema de suministros. «Claro que nos hubiera gustado tenerlos hace un mes, y desde fuera puede parecer fácil, pero no es un contendor que lleva el ejército desde el aire, lo dejas caer y se puede utilizar. Requiere un trámite administrativo, y adecuar la parcela y luego montarla», se ha justificado.
12:14
Uno de los anuncios más destacados de la rueda de prensa es que la conselleria ha rescindido el contrato de transporte escolar con la empresa Monbús, causante del caos en el inicio del curso 2023-2024. El conseller ha explicado que el motivo de la decisión está en que el TSJCV ha sentenciado que la adjudicación de ese lote es contraria a derecho. Ya se ha rubricado un nuevo contrato, que empieza a aplicarse el próximo lunes.
12:09
Muchas de las preguntas de la prensa tienen que ver con la vuelta a clase en los colegios de Massanassa, Alfafar y Algemesí, en los que se han producido retrasos por la falta de materiales. En cuanto a los dos colegios del primer municipio, mañana se informará a la comunidad educativa de si se retrasa el inicio uno o dos días. En Algemesí se da por segura la vuelta el martes 9 (el lunes 8 es festivo) y en Alfafar puede que también se demore un par de días.
12:05
Respecto a la reconstrucción, Rovira cifra en 3.079 los alumnos que empezarán el curso en barracones mientras se tramita la construcción de sus nuevos centros. Y ha arremetido contra el Gobierno central por no haber aportado fondos para los trabajos. «Lo estamos haciendo a pulmón, pedí ayuda a la ministra y ha sido de cero. Absolutamente nada», ha defendido.
11:57
Los datos anteriores se refieren a las etapas de Infantil (hay más unidades en valenciano), Primaria (más en valenciano) y Secundaria (más en castellano). Curiosa distribución.
11:55
Sobre el nuevo modelo lingüístico, ya se conoce la distribución definitiva de aulas con lengua base castellano y lengua base valenciano, una vez aplicados los resultados de la consulta y de la admisión de alumnos. La igualdad es máxima: en 13.586 unidades tendrá más peso el castellano y en 13.815 el valenciano.
11:48
Dos son los ejes del nuevo curso que se marca el equipo de Educación: la aplicación completa de la ley por la que se regula la libertad educativa y la reconstrucción de los centros afectados por la dana.
11:34
También ha aludido al incremento de grupos en escuelas oficiales de idiomas (otra de las críticas recurrentes, en sentido contrario, lógicamente), o a la dotación para renovar libros de texto, en relación a augurios sobre su desaparición por la aplicación del nuevo modelo lingüístico. También a la habilitación de aulas especializadas para alumnos con necesidades especiales graves (UECO). Sobre estas, se han creado muchas más que con el Botánico, en palabras del conseller. «Las cifras no mienten, las personas sí», ha dicho.
11:29
Por ejemplo, sobre el total de docentes en el sistema. Se ha criticado que las nuevas normativas para configurar las plantillas implican reducciones. «Crear alarma por parte de representantes políticos y algunos sindicatos es una irresponsabilidad, cuando las cifras suponen un auténtico récord», ha dicho Rovira. Este ejercicio trabajarán en las aulas 83.592 profesionales en centros públicos y concertados, un 1,72% más que en el curso anterior. Observando sólo la red pública, el crecimiento es del 2,23%.
11:24
Rovira se está mostrando combativo durante la presentación, saliendo al paso de las críticas de sindicatos y organizaciones de la escuela pública sobre recortes aplicados por el Gobiernos del PP. Cuando presenta las cifras sobre estas cuestiones aprovecha para rebatirlas, y recurre a una coletilla habitual que pronuncia con ironía: «Estas son les retallades del Consell».
11:11
Vamos con las grandes cifras:
La matrícula se eleva a 810.730 alumnos, lo que supone una reducción de casi dos mil estudiantes respecto al ejercicio pasado (-1.789). La caída se nota especialmente en Infantil y en Formación Profesional, estudios que llevaban años marcando récords.
11:07
Ya ha empezado la rueda de prensa. Rovira comparece acompañado de Daniel McEvoy, el secretario autonómico de Educación. En primera fila están todos los directores generales y el presidente del Consejo Escolar de la Comunitat.
11:02
Imagen de la protesta, con Fullana en el centro.
11:00
En la protesta estaba el diputado de Compromís, Gerard Fullana, que ha querido sumarse aunque la plataforma no incluye formaciones políticas entre sus integrantes.
10:58
A las puertas de la conselleria protestaba la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que pide la dimisión de Rovira y Mazón. Defienden que se han recortado recursos y que la respuesta a las urgencias de la dana, en materia de infraestructuras, no ha estado a la altura.
10:47
Aquí les dejamos un poco de contexto:
https://www.lasprovincias.es/comunitat/espacios-asfaltar-patios-pendientes-aulas-diafanas-colegios-20250903210630-nt.html
10:47
Buenos días. En unos minutos empezará la rueda de prensa de inicio de curso, a cargo del conseller José Antonio Rovira. Conoceremos las grandes cifras, las novedades y también la última hora sobre la situación de los colegios afectados por la dana.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
- 2 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
- 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
-
4
- 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
- 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
- 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
- 8 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
- 9 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
- 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.