DIRECTO | Rovira, ante el inicio del curso escolar: «Las cifras no mienten, las personas sí»

12:09

Muchas de las preguntas de la prensa tienen que ver con la vuelta a clase en los colegios de Massanassa, Alfafar y Algemesí, en los que se han producido retrasos por la falta de materiales. En cuanto a los dos colegios del primer municipio, mañana se informará a la comunidad educativa de si se retrasa el inicio uno o dos días. En Algemesí se da por segura la vuelta el martes 9 (el lunes 8 es festivo) y en Alfafar puede que también se demore un par de días.