Imagen de archivo de la novena manifestación. Iván Arlandis
Directo

DIRECTO | Décima concentración contra Mazón diez meses después de la dana

Más de 200 entidades se dan cita en la Plaza de la Virgen de Valencia

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:27

Actualizado Hace 3 minutos

19:33

Las víctimas piden más dimisiones

Las víctimas ya no sólo piden la dimisión de Carlos Mazón. También reclaman la de Susana Camarero y la de José Antonio Rovira por la gestión de las residencias y la del conseller de educación por haberse ido con su familia.

19:19

Arranca la décima manifestación contra Carlos Mazón

Buenas tardes soy Juan Sanchis y les voy a narrar la décima manifestación contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. Los primeros asistentes empiezan a llegar a la plaza de la Virgen

