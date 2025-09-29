Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reconstrucción de un puente en Riba-roja, en la CV-336, el pasado septiembre. LP

La Diputación reclama al Gobierno casi 27 millones por obras de reconstrucción

La factura final de la institución provincial en puentes y carreteras se eleva a 83,43 millones, algunas en plena ejecución

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:19

Las cuentas no le salen a la Diputación de Valencia con el dinero que debe recibir del Gobierno por la reconstrucción de puentes y carreteras ... tras la dana. La institución provincial reclama al Ejecutivo un total de 26,69 millones de euros por las obras realizadas los últimos once meses tras las inundaciones.

