La Diputación reclama al Gobierno casi 27 millones por obras de reconstrucción

Las cuentas no le salen a la Diputación de Valencia con el dinero que debe recibir del Gobierno por la reconstrucción de puentes y carreteras ... tras la dana. La institución provincial reclama al Ejecutivo un total de 26,69 millones de euros por las obras realizadas los últimos once meses tras las inundaciones.

La dana dejó ingentes daños en la red viaria provincial, especialmente en cinco de las seis demarcaciones en que se organizan las intervenciones del área de Carreteras de la Diputació: Bétera-Serra, Requena-Utiel, Buñol, Villar y Alzira.

Tras las lluvias torrenciales, los equipos de conservación actuaron de inmediato para restablecer la circulación allí donde fue posible. Al mismo tiempo, se evaluaron los daños y se constató que en muchos casos no era viable acometer la reconstrucción únicamente con los recursos ordinarios de los contratos de conservación. La magnitud de las afecciones exigía inversiones extraordinarias y proyectos específicos de reconstrucción.

AHORA ANTES Reconstrucción de un puente en Buñol. LP

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, destacó «el enorme esfuerzo humano y presupuestario realizado para dar respuesta al mayor desafío que ha vivido la Diputació de València en sus dos siglos de trayectoria», e hizo «especial mención al equipo técnico del área de Carreteras que, apenas unos días después de la catástrofe, ya había establecido la hoja de ruta, por prioridades, para la reparación y reconstrucción de la red provincial». Había varios municipios que quedaron completamente aislados, con accesos destrozados y puentes desaparecidos por la avenida de las aguas.

El Ministerio de Transportes concedió unas auidas de 54,47 millones de euros y es ahí donde surge la discrepancia. Después de ejecutar la mayor parte de las obras, el desfase en contra de la Diputación es de los 26,69 millones citados, dado que la factura total asciende a 83,43 millones. Esa cifra es casi definitiva aunque hay varias obras en marcha.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, es el intermediario para recibir los fondos, aunque de momento la negociación no ha cuajado en una transferencia. Hasta que ocurra eso, desde la institución indicaron que el «desembolso económico condicional por completo la política presupuestaria de la Diputación, poniendo en riesgo el normal funcionamiento de los servicios» habituales a los Ayuntamientos.

AHORA ANTES Reconstrucción de un puente en Carlet. LP

El presidente recordó que «los primeros meses fueron de un trabajo ingente, porque había que diseñar y ejecutar soluciones provisionales para restablecer los accesos a los municipios más afectados, algunos de ellos prácticamente aislados» y subrayó que «a día de hoy, ya se ha ejecutado alrededor del 70% de los 83 millones de euros de inversión necesarios para recuperar nuestras vías de comunicación».

De los proyectos ejecutados y los que están en marcha todavía, la inversión en carreteras ha sido de 39,5 millones de euros, mientras que inicialmente fue de 13,78 millones. La puesta en marcha de proyectos y obra ha descubierto destrozos ocultos, que han obligado a modificar las cifras. Del mismo modo, en el apartado de puentes se ha llegado a 42,98 millones de euros mientras que inicialmente fue de 39,67 millones.

«Esta dana ha puesto a prueba la capacidad de la Diputación, y hemos demostrado que somos una institución útil, ágil y comprometida. No solo hemos actuado con rapidez, sino que lo hemos hecho con visión de futuro, planteando soluciones que garanticen la seguridad de las infraestructuras», dijo Mompó.

AHORA ANTES Reconstrucción de un puente en Riba-roja. LP

Por su parte, la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, recordó que «la magnitud de los daños ha sido muy superior a la primera estimación, que se hizo en cuestión de horas porque era crítico empezar las obras de reparación cuanto antes, teniendo en cuenta que había miles de vecinos en una situación de desamparo total», y destacó que «necesitamos que el Estado aporte los 26 millones, vitales para mantener el esfuerzo inversor que requieren nuestros pueblos».

«No podemos olvidar que las carreteras son la conexión de nuestros pueblos con servicios básicos, con la actividad económica, con la educación y con el ocio. La dana dañó gravemente esa vertebración territorial y nuestro compromiso es devolver a los vecinos la normalidad en sus desplazamientos».