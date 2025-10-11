La Diputación reabrirá este año los últimos ocho puentes afectados por la dana El listado de obras se completa con dos carreteras pendientes de reconstrucción en Cheste y Sot de Chera

Recta final para la reapertura de media docenas de puentes cuya reconstrucción culminará este año. La Diputación de Valencia ha hecho repaso de las infraestructuras dañadas por la dana a su cargo y tiene pendientes obras en seis emplazamientos. La mayor parte, por cierto, estarán este mismo mes.

Se trata del situado en Cheste, en la CV-378, y que conecta directamente la A-3 con el casco urbano de esta población. La voluntad es que entre en servicio antes del próximo Gran Premio de Motociclismo en noviembre, dado que Cheste se convierte esos días en un gran escenario de actividades para los motoristas. La inversión es de 1,42 millones.

El segundo de los puentes en obras está situado en un itinerario entre Yátova y la Portera. En este caso, el plazo de ejecución se prolongará hasta el mes de diciembre para un paso que tendrá un coste de 165.000 euros y que se reconstruye manteniendo las pilas y cimentación.

El tercero se sitúa también en Yátova, con una reparación mucho más severa y una inversión de 1,38 millones. En este caso se reconstruye casi todo el puente, así como el pavimento, taludes y estructura del mismo.

El cuarto pertenece a la misma carretera anterior, la CV-429, y se ubica igualmente en Yátova. Con una longitud de 46 metros, la avenida quedó completamente destruida por la avenida de aguas en la dana, quedando sólo en pie uno de los cinco vanos. El presupuesto llegará a 2,5 millones de euros y la reapertura se prolongará hasta diciembre.

El quinto es un puente en Requena, en la CV-431 que comunica esta población con La Portera y que quedó destrozado en uno de los lados. Para su reapertura se ha fijado un coste de 1,98 millones y la entrega de obras este mismo mes. Igual plazo tiene el paso que salva un cauce en la CV-448, en Requena. La estructura sobre el río Magro quedó muy tocada y para la sexta actuación será necesaria una inversión de 1,7 millones de euros.

En la CV-472, entre Requena y Caudete de las Fuentes, un presupuesto de 1,25 millones debe servir para la reapertura de este puente este mes, lo mismo que el octavo y último de la lista, en la CV-473, en Utiel, sobre la rambla de La Torre, que perdió por la dana gran parte de la lechada sobre el terreno y el relleno en los accesos. Este mes debe estar listo para ponerlo en servicio.

En cuanto a la reconstrucción de carreteras, la reparación de un tramo de la CV-383 entre Cheste y Loriguilla está ahora en la fase de expropiación de terrenos, con lo que no hay plazo para su reapertura. Sí que se ha previsto abrir en enero de 2026 la carretera CV-395 entre Chera y Sot de Chera.