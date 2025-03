La Diputación activa una campaña contra los robos a agricultores y ganaderos

M. G. Valencia Jueves, 27 de marzo 2025, 18:07 Comenta Compartir

Bajo el eslogan «Cuida tu salud. No fomentes los robos en el campo», la Diputación de Valencia activará en las próximas fechas una campaña de concienciación ciudadana con el objetivo de proteger a los agricultores, preservar la salud pública y disuadir a los delincuentes de cometer hurtos, incrementando la seguridad en las áreas de explotación agrícolas y ganaderas y de los productos legalmente distribuidos.

Se trata de un conjunto de contenidos gráficos y audiovisuales, adaptados a diferentes formatos y canales, que inciden, además del hecho ya censurable de consumir productos de origen ilícito, en el riesgo que supone para la salud el consumo de productos sin conocer su origen y sin tener garantía sanitaria.

El diputado de Desarrollo Territorial Sostenible, Avelino Mascarell, explica que «la Diputación, como institución de cercanía, debe estar al lado de los agricultores; pero la ciudadanía también ha de estarlo, ahora más que nunca. Sequía, inundaciones, guerra internacional de precios… y todavía demasiada delincuencia, que se llevan su poco margen y que les abocan a desaparecer».

«Por ello, -continúa Mascarell- es el momento de decir basta, que los ciudadanos no fomentemos los robos comprando en puestos ilegales, que cuidemos y apostemos por nuestros productos y nuestros profesionales del campo, y también, que todo el mundo tome consciencia de que el agricultor, cuando pone el producto en manos de la frutería, ya ha hecho una gran inversión, ha cuidado de forma profesional los tiempos, está formado en la administración de los fitosanitarios, en la conservación, el transporte… pero un delincuente no, con el perjuicio que supone, no solo para la calidad, sino también para nuestra salud».

Las acciones comunicativas impulsadas por la Diputación parten de un plan estratégico de difusión desarrollado por una consultoría externa, y que cuenta con una imagen gráfica común adaptada a diferentes soportes con el objetivo de llegar a todos los grupos de población.

Así, la cartelería diseñada está protagonizada por imágenes tanto de los propios agricultores como de los comerciantes, por ser los intermediarios que hacen llegar los productos a la ciudadanía para su consumo.

La campaña incluye también spots audiovisuales concebidos como llamada a la acción para combatir el hurto de frutas en el campo: a través de la narración, se intenta concienciar a los consumidores finales de que este tipo de prácticas también pueden tener consecuencias para ellos.

Las adaptaciones gráficas de las creatividades incluyen carteles para su impresión en diferentes formatos, banners animados para su inclusión en páginas web e imágenes dirigidas a redes sociales.